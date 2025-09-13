Hírlevél

Rendkívüli

Lebuktak az ukránok: nagyon súlyos, mindent megváltoztató dologgal vádolják őket

tragédia

Gyilkosság történt Nagykanizsán

Két férfi egymásnak esett Nagykanizsán, ami tragédiába torkollott péntek este. Egy idősebb férfit hallgattak ki a gyilkosság miatt.
tragédiaCsengery útZala Vármegyei Rendőr-főkapitánysággyilkosságNagykanizsakésrendőrség

Péntek este, szeptember 12-én 20 óra körül jelentették be a rendőrségen, hogy a nagykanizsán, a Csengery úton lévő egyik lakásban megszúrtak egy embert - írta meg a Police.hu alapján a Zaol.hu. Ezt tudjuk most a gyilkosságról.

Gyilkosság történt Nagykanizsán
Gyilkosság történt Nagykanizsán, fotó: Police.hu

A rendelkezésre álló információk szerint két férfi vitája fajult el. 

Az egyik kést ragadott és mellkason szúrta 30 éves ismerősét, aki belehalt a sérüléseibe.

Egy embert kihallgattak a gyilkossággal kapcsolatban

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a helyszínen elfogták a 60 éves támadót, akit már kihallgattak az emberölés miatt, őrizetbe vettek és kezdeményezték a letartóztatását.

 

