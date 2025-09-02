Gyerekgyilkosra vadászott az egész falu, videón a részletek

Hétfő reggel futótűzként terjedt a hír, hogy eltűnt otthonából a mindössze 22 hónapos Hanna. A pici lány megtalálásáért az egész település összefogott, de ahogyan telt az idő, úgy tűnt egyre biztosabbnak, hogy tragédia történt. Megérzésük sajnos igaznak bizonyult, késő este ugyanis kiderült, hogy a gyermek gyilkosság áldozata lett - írta a Baon.hu.

A gyilkosság helyszínét ellepték a feldühödött falubeliek

Fotó: Pozsgai Ákos

A gyilkosság háttere

A család barátai már a kezdetektől attól rettegtek, hogy valami szörnyűség történt. Hanna anyja aznap dolgozott, a kicsire nevelőapja vigyázott. A férfit napközben még látták babakocsiban tolni a gyermeket, később azonban már az is üres volt. Az édesanya miután hazatért, kétségbeesetten riasztotta a rendőröket, hiszen a nevelőapa is eltűnt.

Rendőrök, polgárőrök, civilek és kutyás mentők kutatták a környéket. Egy édesanya a lányával órákig kereste a picit, és ők találtak rá először az üres babakocsira. Este azonban a speciális kutyák egy szemétdombnál jeleztek, hogy szagot fogtak. Ott rongyok közé csavarva, egy kereszt tövében bukkantak rá Hanna aprócska holttestére.

El sem hittük, hogy ennyire közel van hozzánk. Egyszerűen szívszorító”

– mesélte a keresésben résztvevő asszony.

Kábítószerfüggő lehet az elkövető

A helyiek tudták, hogy kit kell keresni. A férfiről az a szóbeszéd terjedt, hogy régóta drogozik és szinte bármilyen kegyetlenségre képes. Ezért a falu dühös lakói még az éj leple alatt hajtóvadászatot indítottak ellene botokkal és macsétával keresték, hogy saját kezűleg kapják el.

Másnapra azonban nem várt fordulat következett. A férfi apja nem bírta tovább a nyomást és feladta saját fiát. A kommandósok egy elhagyatott házban fogták el a gyilkossággal gyanúsított férfit, alig pár száz métertől attól a helyszíntől, ahol meggyilkolta Hannát.

Amikor a rendőrök kivezették, a feldühödött helyiek azt kiabálták:

Szerencséd, hogy a rendőrök találtak meg, különben már nem élnél!”

A férfi szeretőjét is előállították, hiszen ő is segíthette a bujkálásban. Az ügy végül országos visszhangot keltett. Horváth László kormánybiztos azt nyilatkozta az ügyről, hogy ez az eset is azt bizonyítja, a drog nemcsak az egyént, hanem a környezetét is rombolja, akár ártatlan életek árán is.