A bíróság döntött a bulinegyedben történt gyilkosság ügyében

Hajnali dráma, vérfagyasztó veszekedés és egy brutális gyilkosság. Így emlegetik a VII. kerület lakói a szeptember 8-i esetet, amikor egy turisták által kedvelt erzsébetvárosi szálláshelyen tragédiába torkollott két férfi vitája - írta meg a Borsonline.hu.

Ponyvát feszítettek ki az áldozat elé a gyilkosság helyszínén

Fotó: Bors

A rendőrségre hétfő hajnalban, 04:13-kor érkezett a riasztás, miszerint egy férfit szúrtak meg egy erzsébetvárosi lakásban. Mire a mentők kiértek a helyszínre, már nem tudtak segíteni a sérültön, az áldozat életét veszítette. A holttest mellett ott ült barátja, egy 34 éves brit férfi, akit a kiérkező rendőrök azonnal őrizetbe vettek.

A szemtanúk szerint a veszekedés órák óta tartott, előbb hangos kiabálás, majd dulakodás hallatszott, végül törések, zúzások rázták meg a házat.

Olykor olyan volt, mintha horrorfilmbe csöppentünk volna. Aztán hirtelen csend lett."

- mesélte egy szintén külföldi lakó.

A gyilkosság után a hatóságok azonnal léptek

A kiérkező rendőrök a gyanúsított őrizetbe vételét követően emberölés bűntettének gyanújával indítottak nyomozást. A gyanú szerint a férfi egy hegyes, éles eszközzel többször is megszúrta ismerősét. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya vette kézbe az ügyet, amely komoly büntetést vonhat maga után, vagyis 5-ől 15 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

Mostanra megszületett a bíróság döntése is.

A Budai Központi Kerületi Bíróság elrendelte a férfi letartóztatását, a végzés végleges. A Fővárosi Törvényszék közleménye szerint a férfi Magyarországon sem lakóhellyel, sem kötődéssel nem rendelkezik, így komoly a veszélye annak, hogy szabadlábon megszökne vagy eltűnne a hatóságok elől. A bíróság ezért egyértelműnek látta: a kényszerintézkedés célját csakis letartóztatással lehet elérni.

Még áprilisban történt hasonló eset, amikor egy holland pár kezdett hangos veszekedésbe, majd a nő leszúrta szerelmét féltékenység miatt egy budapesti bérleményben.