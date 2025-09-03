El sem hiszi, mi derült ki erről az idős magyar bácsiról! A rendőrök is megdöbbentek

Meglepétésként érte az egyenruhásokat is az, amit a házban találtak. Betörési ügy miatt nyomoztak, azonban a medgyesegyházi fejszés gyilkos áldozatára találtak. Az elkövetőt a rendőrök azonnal őrizetbe vették, és nyomozást rendeltek el ellene. A férfit minap ítélték el - nem jogerősen - emberölés vádjával, a Gyulai Törvényszéken - írta meg a Beol.hu.

Összeveszett barátjával és megölte a baltás gyilkos. (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Pénz miatt vesztek össze, a baltás gyilkos lesújtott

A vádlott és a sértett régi ismerősök voltak, sőt a vádlott gyakran kisegítette a sértettet anyagilag. Emiatt élősködőnek tartotta, és haragudott rá. Egy pénzügyi vita során a 72 éves férfi dühében egy fejszével lesújtott a sértett fejére. Bár az áldozat próbált védekezni, a férfi addig ütötte, amíg végül a helyszínen életét vesztette.

Bevallotta a bűnét

A 72 éves vádlott a bíróságon beismerte a betörést és az emberölést, de a Gyulai Törvényszék mégsem értékelte ezt teljes beismerő vallomásként. A férfi ugyanis azzal védekezett, hogy az áldozata támadt rá, ő csak ekkor használt ellene paprikaspray-t, kalapácsot, végül pedig egy fejszével sújtott le a fejére, méghozzá többször is. A vádlottat a tanúk becsületes embernek írták le: soha nem bántott senkit, nem ivott és nem dohányzott. Ezzel szemben az áldozat hajléktalan életmódot folytatott, és többször is pénzt vagy egyéb dolgokat kunyerált a vádlottól.

A Gyulai Törvényszék 11 év fegyházra ítélte az idős férfit, akit emberölés és lopás miatt találtak bűnösnek. A férfi nem kerülhet feltételes szabadlábra, és 10 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától is. Emellett neki kell fizetnie az eljárás során felmerült költségeket. Mivel az ítélet még nem jogerős, az ügy a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.

