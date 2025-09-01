Hatalmas lebukás! Évekig kaszált feketén, most a NAV szorongatja

Piszkos játékot játszott, végül ő húzta a rövidebbet. Hajdú-Bihar vármegyében egy magát kineziológusnak hirdető „gyógyász" éveken át feketén működtette szolgáltatásait és stresszkezelést, életvezetési tanácsadást nyújtott klienseinek hivatalos papír nélkül. Nyugtát vagy számlát soha nem adott, pedig a bankszámláján több millió forint landolt tevékenysége díjazásaként, mindez pedig az adóhatóság szeme elől teljesen láthatatlan maradt mostanáig – adta hírül a Haon.hu.

Tetemes bírságra számíthat a gyógyász - Fotó: Illusztráció/MW-archív

A NAV azonban nem felejt. A revizorok már jó ideje figyelték a hirdetéseit, majd végül a legkézenfekvőbb trükkhöz nyúltak és egy ellenőr időpontot foglalt. Végigült egy teljes konzultációt. A végén sem nyugtát, sem számlát nem kapott, így a lebukás már nem idő kérdése volt, hanem egyenesen borítékolható is. A vizsgálatok során kiderült, hogy a tanácsadó évek óta adószám nélkül dolgozott és bérelt helységet használt úgy, mintha minden hivatalosan történne. A látszat mögött azonban kőkemény adócsalás húzódott.

Mire számíthat most a gyógyász?

A férfit igen komoly mulasztási bírsággal sújtották és elindult az adóellenőrzés is, amelynek eredményeként a teljes elmaradt adótartozást, az adóbírságot és a késedelmi pótlékot is meg kell majd fizetnie. Bár az eljárás után gyorsan kiváltotta adószámát, a NAV nem engedi ilyen könnyen az ügyet, és minden fillért be fog hajtani a csalón.

Az eset egyébként nem ritka, ahogyan a fiktív számlákkal való kereskedelem sem. Ez utóbbi is komoly bűncselekménynek számít az adócsalás berkein belül, legutóbb például egy számlagyáros bűnszervezetet kapcsolt le a hatóság, ahol megközelítőleg 1 milliárd forintnyi csalásra derült fény.