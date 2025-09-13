Nyomravezetői díjat tűztek ki az aljas gyújtogató fejére - videó

A Szon.hu számolt be arról, hogy valaki Szamosszegen lángra lobbantott egy sertéskarámot. A gyújtogatót máig sem sikerült beazonosítani.

Kamerafelvételeken a szamoszsegi csuklyás gyújtogató

Fotó: szamosszeg.hu

Tette következtében nemcsak az épület égett le,

de több állat meg is sérült, egy koca pedig elpusztult.

Kamerafelvétel készült arról, ahogy a kapucnis férfi felgyújtja az istállót. A rendőrség hivatalos oldalán még mindig kint van a hír, mely szerint a mátészalkai rendőrkapitányság rongálás megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen. Azt kérik, hogy aki ismeri az ügy körülményeit, tud arról, hol lehet most a gyújtogató, jelentkezzen személyesen a Mátészalkai Rendőrkapitányságon vagy telefonon a 06-42-524-600-as számon, de tehet bejelentést a 112-es központi segélyhívón, illetve névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán is.

Akcióban a gyújtogató

Egy helyi férfi figyelt fel a lángokra, a környéken lakók pedig próbálták menteni az állatokat, de a tűzzel nem bírtak. A település polgármesere szerint valakinek nagyon a bögyében lehet a telep, hiszen a gyújtogató már egyszer próbálkozott hasonlóval. A telep látja el egyébként a község népkonyháját.

Néhány hete észrevettem, hogy füstöl az épület, de akkor nem volt légmozgás, ráadásul -12 fok volt, így nem csaptak fel nagy lángok. Ahogy akkor, úgy most is rögzítették a kamerák a csuklyás alakot"

– nyilatkozta akkor Kis Jenő Gergő polgármester.

A csuklyás gyújtogató tettének minden mozzanatát felvette a telep bizonsági kamerája. A felvételek alapján nagy eséllyel égési sérüléseket szenvedett, hiszen azután, hogy szétlocsolta a benzint, és az öngyújtójával belobbantotta az épületet, a hatalmas lángcsóvák őt is elérték.

A tettest mielőbb szeretnék felelősségre vonni, ezért nyomravezetői díjat ajánlottak fel az ügyben.

Oldalulkon azt írták, hogy "Szamosszeg Község Önkormányzata 500 ezer forintot ajánl fel annak, aki az elkövető személyével kapcsolatban olyan pontos adatokkal rendelkezik, melyek segítségével az elkövető azonosítható, bűnösségére a gyanú megalapozottá válik és információit az eljárás során ismerteti."