Arcátlanság felsőfokon: kifosztotta vak jótevőjét a hajléktalan férfi

Felháborító esetről számolt be a Bama.hu. Mint írták, a nyomozás eddigi adatai szerint 2025. augusztus elején, Komlón találkozott a hajléktalan gyanúsított a régóta látássérült férfivel, aki felajánlotta neki, hogy lakhat a lakásában.

A hajléktalan szinte teljesen kipakolta vak szállásadója lakását A fotó illusztráció: Pexels.com

A gyanúsított élt a lehetőséggel, és beköltözött a sértett lakásába. Sajnos azonban nemcsak élt, hanem inkább visszaélt a felajánlással, amikor kihasználva jótevője védekezésre képtelen állapotát,

eltulajdonította a lakásból a villanybojlert, a gáztűzhelyt, az automata mosógépet és a gázkonvektorokat.

Végül még az ingatlan homlokzati műanyag ablakait is kibontotta és ellopta.

Több év börtönt is kaphat a hálátlan hajléktalan

Az eltulajdonított tárgyakat a gyanúsított eddig ismeretlen személynek értékesítette, a terhére rótt bűncselekmény egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A Pécsi Járásbíróság egy hónapra elrendelte a hajléktalan letartóztatását, a döntés egyelőre nem jogerős.

