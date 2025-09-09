Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Oroszország bejelentette: ez lehet a kulcs az ukrán háború lezárásához

vak

Arcátlanság felsőfokon: kifosztotta vak jótevőjét a hajléktalan férfi

48 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett kifosztás bűntette alapos gyanúja miatt kell bíróság elé állnia egy lakcím nélküli férfinek. A hajléktalan elkövető mindent vitt, ami mozdítható.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vakhajléktalankifosztás bűntettKOMLÓlátássérültkifosztás

Felháborító esetről számolt be a Bama.hu. Mint írták, a nyomozás eddigi adatai szerint 2025. augusztus elején, Komlón találkozott a hajléktalan gyanúsított a régóta látássérült férfivel, aki felajánlotta neki, hogy lakhat a lakásában. 

hajléktalan
A hajléktalan szinte teljesen kipakolta vak szállásadója lakását A fotó illusztráció: Pexels.com

A gyanúsított élt a lehetőséggel, és beköltözött a sértett lakásába. Sajnos azonban nemcsak élt, hanem inkább visszaélt a felajánlással, amikor kihasználva jótevője védekezésre képtelen állapotát, 

eltulajdonította a lakásból a villanybojlert, a gáztűzhelyt, az automata mosógépet és a gázkonvektorokat.

Végül még az ingatlan homlokzati műanyag ablakait is kibontotta és ellopta.

Több év börtönt is kaphat a hálátlan hajléktalan 

Az eltulajdonított tárgyakat a gyanúsított eddig ismeretlen személynek értékesítette, a terhére rótt bűncselekmény egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A Pécsi Járásbíróság egy hónapra elrendelte a hajléktalan letartóztatását, a döntés egyelőre nem jogerős.

Megírtuk, hogy súlyos károkat okozott egy hajléktalan férfi az újszászi vasútvonalon közlekedő modern KISS motorvonaton. A vandál megközelítőleg ötvenmilliós kárt okozott a rongálással. Részletek itt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!