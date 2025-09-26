Tragédia a rácsok mögött: cellatársak gyilkoltak egy magyar börtönben

Aki egyszer rács mögé kerül, annak sorsa hosszú időre megpecsételődik: a börtön nemcsak szabadságvesztés, hanem egy zárt világ, ahol a hierarchia, az erőszak és a túlélés szabályai érvényesülnek. A társadalom nagy része hajlamos úgy gondolni, hogy odabent úgyis mindenki azt kapja, amit megérdemel. De a valóság az, hogy a cellák falai között gyakran nem az igazságszolgáltatás, hanem a brutalitás diktálja a törvényt. Két rab súlyosan bántalmazta és éheztette cellatársát egy magyar börtönben, a férfi halálát az elszenvedett erőszak okozta. A vádirat szerint a fogvatartottakat semmi sem tartotta vissza, válogatott módszerekkel kínozták társukat, rendszeresen megverték, elvették az ételét, és hónapokon át testi-lelki terror alatt tartották. Az ügy bíróság elé került - számolt be róla a Borsonline.hu.

Súlyosan bántalmazták és halálra éheztették cellatársukat egy magyar börtönben

A kép illusztráció.

A férfi halálát az éheztetés, a verések és a segítség megvonása együtt okozta

A bíróság szeptember 25-én életfogytig tartó fegyházbüntetést szabott ki arra a két férfira, akik cellatársukat különös kegyetlenséggel ölték meg. Harmadik társuk sem maradt büntetlenül, ő ugyan közvetlenül nem vett részt a bántalmazásban, de nem segített az áldozaton, pedig lehetősége lett volna rá. A segítségnyújtás elmulasztása miatt 2 év 6 hónap börtönbüntetést kapott.

Az elsőrendű vádlott a kiszabott szabadságvesztésből legkorábban 25 év után szabadulhat feltételesen, míg a másodrendű elkövető erőszakos, többszörös visszaesőként erre soha nem lesz jogosult.

Az ítélet szerint mindketten más ügyek miatt már jogerős szabadságvesztést töltöttek, és nem először bántalmazták cellatársaikat. A csendes, visszahúzódó rabokat rendszeresen megalázták, gyakran éheztették is.

A későbbi áldozattal szemben különösen kegyetlen módszereket alkalmaztak. Több napig nem adtak neki ételt, majd amikor enni kapott, gyorsított evésre kényszerítették. Ezután megkötözték kezeit és lábait, majd összeverték.

A két férfi felszólította a harmadrendű vádlottat és egy másik zárkatársat is, hogy ők is üssék meg az áldozatot. Bár a kényszerítésnek engedtek – tartva a börtönhierarchiától és a lehetséges retorziótól – mindketten csak minimális erővel, egy-két ütést mértek rá, valódi sérülést nem okozva.

A kegyetlenség itt sem ért véget. Az első- és másodrendű vádlott megtiltotta a férfinak, hogy megjelenjen a gyógyszerosztáson, nehogy a személyzet felfigyeljen leromlott állapotára.

A harmadrendű vádlott mindeközben tisztában volt a helyzettel, látta cellatársai cselekményét és annak súlyosságát, mégsem tett semmit, nem nyújtott segítséget. A férfi végül a bántalmazások következtében meghalt, életét csak az azonnali orvosi beavatkozás menthette volna meg. A bíróság megállapítása szerint az áldozat órákon át tartó szenvedésen ment keresztül: a bántalmazás módja, a sérülések jellege és az elszenvedett körülmények átlagon felüli fájdalmat, félelmet és szenvedést okoztak számára.