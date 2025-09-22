Új információk érkeztek a rejtélyes pécsi halálesetről

Hírlevél

Korábban felmerült a gyilkosság gyanúja, azonban estére kiderült, hogy nem történt bűncselekmény. A tragikus haláleset hétfőn történt Uránvárosban.
Az Origo is beszámolt róla, hogy egy holttestet találtak hétfő délután Pécsett, a Szigeti út és a Szántó Kovács János utca kereszteződésnél. Az első feltételezések szerint felmerült a gyilkosság gyanúja, a haláleset körülményeit bűnügyi helyszínelők vizsgálták a helyszínen. 

haláleset
Kiderült, hogy nem gyilkosság áll a pécsi haláleset hátterében 
Fotó: olvasói fotó/Bama

Hajléktalan férfi az uránvárosi haláleset áldozata

A Bama.hu megtudta, hogy a helyszínen egy hajléktalan férfi hunyt el. A Baranya vármegyei hírportál megkeresésére a rendőrség azt a tájékoztatást adta, hogy az ügyben közigazgatási hatósági vizsgálat indult. Ez pedig azt jelenti, hogy a halálesettel kapcsolatban idegenkezűség, tehát bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

 

