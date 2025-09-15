Újabb halálos baleset: a 8-as főutat is le kellett zárni

A 8-as főút 105-ös kilométerszelvényénél, az apácatornai elágazónál egy karambol miatt leállt a forgalom. A halálos baleset olyan erejű volt, hogy a kamion felborult – írja a Veol.hu –, daruval kellett kiemelni az árokból.

A halálos baleset során a felborult kamion rakomány az úttestre szóródott Fotó: Ajkamentők Facebook oldala/Veol.hu

A halálos baleset részletei

Az autó sem maradt az úton, az ütközés után a bozótosba csapódott, és szinte a felismerhetetlenségig összeroncsolódott. Az autó vezetőjének az életét már nem lehetett megmenteni. A kamionos könnyebb sérülésekkel megúszta.

Daruval kell kiemelni a nyerges vontatót Fotó: Ajkamentők Facebook oldala/ Veol.hu

Az ajkai hivatásos tűzoltók mellett a veszprémi tűzoltók is rész vettek a mentésben.

Az autó sofőrjének holttestét csak feszítővágóval tudták kiszabadítani a roncsból.

A forgalmat a mentési munkálatok alatt a Veszprém vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint Apácatorna, Veszprémgalsa és Kisberzseny felé terelik. Azt is közölték,

hogy a kamion kiemelésének idejére lezárták az utat, ami miatt az arra járóknak hosszabb menetidővel kell számolni.

Nem ez az egyetlen emberéletet követelő baleset, ami szeptember 15-én reggel történt. Győr közeléből halálos buszbalesetről számoltak be. A buszba csapódó autóban többen is utaztak. Ha kíváncsi a részletekre és a helyszínen készült fotókra, kattintson az Origóra, ott meg tudja tekinteni!