Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Drámai fordulat az ukrajnai konfliktusban: Oroszország lehet a háború nyertese?

halálos baleset

Újabb halálos baleset: a 8-as főutat is le kellett zárni

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tragédia árnyékolta be a hétfő reggelt Veszprém vármegyében. A halálos balesetben egy kamion ütközött össze egy autóval, egy ember életét már nem tudták megmenteni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálos balesettragikusösszeroncsolódottteljes útlezáráskamionsokk8-as főútmentésdaru

A 8-as főút 105-ös kilométerszelvényénél, az apácatornai elágazónál egy karambol miatt leállt a forgalom. A halálos baleset olyan erejű volt, hogy a kamion felborult – írja a Veol.hu –, daruval kellett kiemelni az árokból. 

halálos baleset
A halálos baleset során a felborult kamion rakomány az úttestre szóródott Fotó: Ajkamentők Facebook oldala/Veol.hu

A halálos baleset részletei

Az autó sem maradt az úton, az ütközés után a bozótosba csapódott, és szinte a felismerhetetlenségig összeroncsolódott. Az autó vezetőjének az életét már nem lehetett megmenteni. A kamionos könnyebb sérülésekkel megúszta.

halálos baleset
Daruval kell kiemelni a nyerges vontatót Fotó: Ajkamentők Facebook oldala/ Veol.hu 

Az ajkai hivatásos tűzoltók mellett a veszprémi tűzoltók is rész vettek a mentésben.

 Az autó sofőrjének holttestét csak feszítővágóval tudták kiszabadítani a roncsból.

A forgalmat a mentési munkálatok alatt a Veszprém vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint Apácatorna, Veszprémgalsa és Kisberzseny felé terelik. Azt is közölték, 

hogy a kamion kiemelésének idejére lezárták az utat, ami miatt az arra járóknak hosszabb menetidővel kell számolni. 

Nem ez az egyetlen emberéletet követelő baleset, ami szeptember 15-én reggel történt. Győr közeléből halálos buszbalesetről számoltak be. A buszba csapódó autóban többen is utaztak. Ha kíváncsi a részletekre és a helyszínen készült fotókra, kattintson az Origóra, ott meg tudja tekinteni!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!