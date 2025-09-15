Gyászos reggel: halálos buszbaleset történt Győrnél

A 81-es számú főút 80-as kilométerénél, Győr közelében tragikus buszbaleset történt. Egy autó karambolozott egy busszal, a kocsiba többen beszorultak a Bors.hu információi szerint. Később derült ki, hogy volt aki nem élte túl, vagyis halálos baleset történt.

Halálos baleset történt Győrnél

Fotó: Pixabay.com

Nem sokkal az első hír után jelent meg a rendőrség oldalán,

hogy az autó egyik utasa olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen belehalt a sérüléseibe.

Az érintett útszakaszt a szemle és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták a rendőrök. Arra kérik az arra járókat, fokozott figyelemmel közlekedjenek a halálos baleset helyszínén.

Halálos baleset lett az M1-esen

Vasárnap számoltunk be arról, hogy három autó karambolozott az M1-es autópályán, az egyik ki is gyulladt. Egy nő életét már nem tudták megmenteni.



