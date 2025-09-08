Sokkoló halálos tragédia hétfő hajnalban, senki sem élte túl a szörnyű ütközést

Mélyen megrázó tragédia történt hétfőn a hajnali órákban, a DN 19E úton, Szentlázár és Berettyókirályi között. A halálos balesetben senkinek sem sikerül az életét megmenteni. A Bors írta meg a részleteket.

A hétfő reggeli halálos balesetnek nem volt túlélője

Fotó: Illusztráció (Police.hu)

Halálos balesetet senki sem élte túl

Hajnali 05:05-kor érkezett a riasztás a bihari mentőszolgálathoz. Egy kisteherautó ütközött személygépkocsival, a két járműben összesen három személy utazott. A kiérkező mentőegységeket szörnyű állapotok fogadták. A roncsokban három személyt találtak eszméletlen állapoban. Több tűzoltóegység, egy speciális mentőjármű, valamint a SMURD és a megyei mentőszolgálat csapatai kezdte meg a mentést. A három férfit sikerült kiszabadítaniuk a roncsokból, viszont a mentősök minden erőfeszítése ellenére az életüket már nem tudták megmenteni. Mindhárom férfi a helyszínen elhunyt – tájékoztatott a Bors a Maszol.hu-ra hivatkozva.

Tragikus baleset történt a közelmúlban Körösladány és Dévaványa között is. Elaludt a sofőr, letért az útról, és a kisbusz az öt utasával az út menti árok egyik fájának csapódott. Egy személy meghalt, ketten súlyosan megsérültek. A balesetről az Origo is beszámolt az egyik korábbi cikkében, amit ide kattintva tud elolvasni!