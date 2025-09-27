Megérkeztek a tegnapi halálos baleset képei

Sényőnél, a 4102-es út Napkor felé vezető szakaszán történt az ütközés. A Szon.hu közlése szerint a halálos baleset során egy autó és egy traktor ütközött össze.

A halálos baleset során mindkét jármű összeroncsolódott, egy 23 éves fiatal, sajnos, meghalt a balesetben

Fotó: Sipeki Péter/Szon.hu

A pénteki halálos baleset részletei

A péntek reggeli ütközés után a kisautót vezető, ófehértói fiatal életét már nem lehetett megmenteni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye szerint a nyíregyházi hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést a helyszínen, az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták.

Az Origo már tegnap közölte a szörnyű hírt a Szabolcs Traffi/Útinfó Facebook-csoport tájékoztatására hivatkozva. A tragikus kimenetelű baleset tényét a rendőrség is megerősítette.

A balesetekről készült helyszíni képeket ide kattintva tudja megtekinteni!