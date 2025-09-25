Gyermeke született, két másik életet vett el - videó

A Debreceni Járásbíróság szeptember 25-én, csütörtökön hirdetett ítéletet annak a nyíracsádi férfinak az ügyében, aki 2024 májusában halálos közúti balesetet okozott Vámospércsnél. A férfi előző este született gyermekét ünnepelte, másnap pedig volán mögé ült. A baleset következtében két idős ember vesztette életét - számolt be róla a Haon.hu.

Halálos balesetet okozott a gyermekét ünneplő férfi

Fotó: Napló archív

Két ember halálába került gyermekének születése

A férfi a balesetet megelőző este az újszülött gyermekét ünnepelte, másnap reggel azonban alkoholos befolyásoltsággal ült autóba. A 48-as főúton előzésbe kezdett, a manőver során áthajtott a szemközti sávba, és frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő gépkocsival. A karambol következtében a vétlen járműben utazó két idős ember életét vesztette.

Az ügyész beszédében kitért a baleset részleteire és elmondta, a helyszínre mentőhelikoptert kellett hívni, mivel a vádlott is olyan sérüléseket szenvedett, ami megkövetelte a traumatológiára szállítást. Emiatt rendőri intézkedésre a helyszínen nem volt lehetőség, ugyanakkor a kórházban vért vettek tőle. Az ügyész kiemelte, hogy az eljárás hangsúlyos részét képezték ezek a vérminták, ugyanis a vádlott véralkoholszintje 1,06 milligramm per liter volt, ami messze meghaladja a megengedett határértéket, és jelentősen hozzájárult a tragédiához. A bíróság ítéletében figyelembe vette a vádlott beismerő vallomását és megbánó magatartását, ugyanakkor súlyosító tényezőként értékelte a két ember halálát és a közlekedési szabályok súlyos megsértését.

Az ügyész rámutatott, hogy a szakvélemény szerint már 0,8 ezrelék feletti véralkoholszint esetén olyan tünetek jelentkezhetnek, amelyek befolyásolják a vezetést. Ilyenkor enyhe alkoholos hatásról beszélhetünk, ami a morális fegyelmet is lazíthatja, így az ember könnyen olyan kockázatos döntéseket hozhat, amiket normális körülmények között nem követne el a volán mögött.

Újszülött gyermekét ünnepelte a balesetet megelőző este

A vádlott védekezésében arra tért ki, hogy előző este a megszületett gyermek egészségére ivott sógorával otthon, állítása szerint estétől hajnalig hat doboz sört fogyasztott el. A szakértői vizsgálat azonban ezt cáfolta.