Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Oroszország az újabb dróntámadásról - elmondták azt is, hogy ki tehette

karambol

Sokkoló képeken a halálos buszbaleset

15 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Többen is utaztak abban az autóban, amely szeptember 15-én, hétfő hajnalban ütközött össze egy busszal. Győr közelében történt halálos buszbaleset, itt vannak a fotók.
Link másolása
Vágólapra másolva!
karambolGyőrhajnalbanhalálos balesetbuszbaleset

A 81-es számú főút 80-as kilométerénél, Győr közelében halálos buszbaleset történt, ahogy arról mi is beszámoltunk. A Kisaföld.hu úgy tudja, hogy 5 óra 35 perc körül egy autó összeütközött egy busszal, a kocsiba többen beszorultak. Nem sokkal az első hír után érkezett az újabb, hogy az utasok közül valaki nem élte túl, így lett halálos buszbaleset a karambolból. 

A halálos buszbalesetben roncsolódott autót tréler szállítja el
A halálos buszbalesetben roncsolódott autót tréler szállítja el
Fotó: Csapó Balázs/Kisalfold.hu

A halálos buszbaleset képekben

A vármegyei hírportál fotóriportere azonnal a helyszínre sietett, még folyamatban volt a műszaki mentés, amikor odaért. 

Azt látta, hogy a 81-es főút mindkét irányból le van zárva.

 Több fotót is készített a balesetben érintett buszról és az autól. Ezekből a helyszínen készült képekből galériát láthat, ha ide kattint.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!