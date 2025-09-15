Sokkoló képeken a halálos buszbaleset

A 81-es számú főút 80-as kilométerénél, Győr közelében halálos buszbaleset történt, ahogy arról mi is beszámoltunk. A Kisaföld.hu úgy tudja, hogy 5 óra 35 perc körül egy autó összeütközött egy busszal, a kocsiba többen beszorultak. Nem sokkal az első hír után érkezett az újabb, hogy az utasok közül valaki nem élte túl, így lett halálos buszbaleset a karambolból.
A vármegyei hírportál fotóriportere azonnal a helyszínre sietett, még folyamatban volt a műszaki mentés, amikor odaért.
Azt látta, hogy a 81-es főút mindkét irányból le van zárva.
Több fotót is készített a balesetben érintett buszról és az autól. Ezekből a helyszínen készült képekből galériát láthat, ha ide kattint.