Halálos éjszakai műszak: többször is újra kellett éleszteni a férfit a munkahelyén

A debreceni férfi kétszer is elveszítette eszméletét, mert összeomlott a keringése munka közben. A mentősök hozták vissza a halálból.
Egy középkorú férfi éppen éjszakai műszakban dolgozott kedden, amikor váratlanul rosszul lett. Halálközeli állapotba került, munkatársai azonnal mentőt hívtak hozzá. Az esetről a Haon.hu számolt be.

Majdnem halálra dolgozta magát
Majdnem halálra dolgozta magát egy középkorú férfi
Fotó: Jose HERNANDEZ Camera 51/Shutterstock

A mentősök komolyan vették a bejelentést, néhány percen belül már ott voltak a helyszínen. A férfi a hivatásos mentők érkezésekor már magához tért, azonban továbbra is rosszul érezte magát. Ellátása közben másodjára is elveszítette az eszméletét, keringése összeomlott. 

A mentősök hősiesen felvették a harcot, dacolva a halállal 

Az azonnali emelt szintű újjáélesztésnek köszönhetően a férfi keringése hamar visszatért, kórházba szállítása már éber állapotban történt. A mentősök gyorsan és szakszerűen dolgoztak, a helytállásuk nélkül a férfi biztosan meghalt volna. 

Életeket menthetünk vele, ha megtanuljuk az újjáélesztés alapjait. Előfordulhat, hogy valakinek csak 1-2 percen múlik az élete, és sajnos nem érkezik meg mindig időben a segítség. A szegedi sürgősségi osztályon dolgozók oktató videót készítettek a helyes újraélesztés módszeréről. Jelnyelvi tolmács bevonásával készült az oktatóanyag, így hallássérültek számára is hasznos lehet.

 

