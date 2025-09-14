Kiderült, ki a nagykanizsai gyilkos és az áldozat

Pénteken este halálos késelés történt Nagykanizsán: egy 60 éves férfi mellkason szúrta 30 éves ismerősét, a fiatal férfi a helyszínen meghalt - számolt be róla az Origo.hu. A Borsonline most a helyszínen érdeklődött a gyilkosság részleteiről, az áldozatról és az elkövetőről. Mint a portál kiderítette: az idősebb férfi hónapok óta zaklathatta az áldozatot.

A halálos késelés során ezt a hatalmas kést döfték az áldozat mellkasába Fotó: police.hu/Bors

Halálos késelés – nyilatkozott a rendőrség

A rendelkezésre álló információk szerint egy férfi szóváltást követően késsel mellkason szúrta 30 éves ismerősét, aki belehalt sérüléseibe. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a helyszínen elfogták a 60 éves férfit, akit emberölés bűntett miatt kihallgattak, őrizetbe vettek és kezdeményezték letartóztatását

– közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság, amely napokon belül dönthet a férfi letartóztatásáról.

Az egyik szemtanú szerint a gyilkossággal vádolt férfit bilincsbe verve és hasra fektetve rakták be a rendőrségi jármű hátsó ülésére, a lábát is megbilincselték.

Az egész jelenet pillanatok alatt játszódott le.

A Bors szerint az eset egy kétszintes házban történt, ahol többen is laknak: a helyiek szerint vannak átlagos, dolgozó emberek és züllött alakok is. A helyiek szerint az áldozat, T. András barátságos, dolgos férfi volt, aki imádta a kisfiát. A férfi egy letenyei üzletben dolgozott, munka után pedig általában azonnal a gyerekéhez rohant.

A lap úgy tudja: a gyilkossággal vádolt férfi hónapok óta zaklatta T. Andrást, ám azt pontosan nem tudni, miért. A portál annyit kiderített: a feltételezett elkövető az áldozat barátnőjének nevelőapja. A tragikus estén barátnőjét kísérte haza egy gasztronómiai rendezvényről, és amikor hazaértek, a gyilkos rátámadt.