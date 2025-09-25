Aprópénz miatt mondhat búcsút hivatásának a kapuvári doktor

Hírlevél

Rendőrök vitték el az orvost a Lumniczer kórházból. Állítólag receptekért fogadott el hálapénzt, vesztegetés elfogadása bűntett a gyanú ellene.
hálapénzdoktorhálapénz elfogadásLumniczer Sándor Kórházvesztegetés elfogadásvesztegetésKapuvárorvos

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság vesztegetés elfogadása bűntett megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást egy kapuvári orvossal szemben. A Kisalfold.hu információi szerint a napokban a rendőrök megbilincselve vittek el egy orvost a Lumniczer kórházból, mert hálapénzt fogadott el betegeitől. Valaki azonban lebuktatta a doktort. 

Receptek felírásáért fogadott el hálapénzt a kapuvári orvos
Receptek felírásáért fogadott el hálapénzt a kapuvári orvos 
A fotó illusztráció: Pexels.com

A Győr-Moson-Sopron vármegyei hírportál úgy értesült, hogy az érintett gyógyítót, aki receptek felírásáért fogadott el kisebb összegeket felfüggesztették a munkavégzés alól. Esetenként öt-, tíz-, húszezer forintot tett zsebre, azonban az utolsó esetnél a pénzt átadó beteg rögzítette a történteket és feljelentést tett.

Hamarosan pótolni fogják a hálapénzt elfogadó doktort

A Kisalföld.hu kérdésére a kapuvári Lumniczer Sándor Kórház főigazgatója elmondta, hogy bár a korrupt orvos felfüggesztése rövid távú nehézséget okozott a betegellátásban, azonban – mivel nem nagy forgalmú szakrendelésről van szó – ezt sikerül hamar áthidalni. 

A betegek ellátása így gyakorlatilag zavartalan és mielőbb szeretnénk pótolni a szakorvost 

– fogalmazott dr. Benedek Zoltán.

Nemrégiben egy Pest vármegyei kórház beteghordójának csuklóján kattant a bilincs, akit üzletszerűen elkövetett vesztegetéssel vádolnak. A férfit ezen felül befolyással üzérkedéssel, csalással és hamis magánokirat felhasználásával is gyanúsítják. Hogy pontosan miket követett el az 55 éves egészségügyi dolgozó, azt megtudhatja ide kattintva. 

 

