Aprópénz miatt mondhat búcsút hivatásának a kapuvári doktor

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság vesztegetés elfogadása bűntett megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást egy kapuvári orvossal szemben. A Kisalfold.hu információi szerint a napokban a rendőrök megbilincselve vittek el egy orvost a Lumniczer kórházból, mert hálapénzt fogadott el betegeitől. Valaki azonban lebuktatta a doktort.

Receptek felírásáért fogadott el hálapénzt a kapuvári orvos

A fotó illusztráció: Pexels.com

A Győr-Moson-Sopron vármegyei hírportál úgy értesült, hogy az érintett gyógyítót, aki receptek felírásáért fogadott el kisebb összegeket felfüggesztették a munkavégzés alól. Esetenként öt-, tíz-, húszezer forintot tett zsebre, azonban az utolsó esetnél a pénzt átadó beteg rögzítette a történteket és feljelentést tett.

Hamarosan pótolni fogják a hálapénzt elfogadó doktort

A Kisalföld.hu kérdésére a kapuvári Lumniczer Sándor Kórház főigazgatója elmondta, hogy bár a korrupt orvos felfüggesztése rövid távú nehézséget okozott a betegellátásban, azonban – mivel nem nagy forgalmú szakrendelésről van szó – ezt sikerül hamar áthidalni.

A betegek ellátása így gyakorlatilag zavartalan és mielőbb szeretnénk pótolni a szakorvost

– fogalmazott dr. Benedek Zoltán.

