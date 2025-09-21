Megtudtuk, ki halt meg pokoli kínok között Tiszaújvárosban

Szombaton hajnalban az egyik, tiszaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna utcában álló társasházban felcsaptak a lángok. Az egyik földszinti lakásában bútorok gyulladtak ki. Reggel 6 órakor ébredt arra az egyik szomszéd, hogy tűz van, ő hívta a tűzoltókat, akik egy holttestet találtak a hamuban. Egy mozgássérült férfi halt meg – írta meg a Boon.hu.

Egy holttestet is találtak a hamuban ebben a házban, egy mozgássérült férfi halt meg

Forrás: TV2 Tények.hu

A kis lakás mindkét szobájában égett a tűz, mire a segítség odaért. A 66 éves férfire a fürdőszobában találtak rá, de már nem lehetett rajta segíteni. Valószínűleg füstmérgezésbe halt bele.

Annak idején tartottuk a kapcsolatot, de mivel hogy elvált, meg szegénykém, hogy tolókocsiba került, így nagyon ritkán találkoztam vele

– nyilatkozta a TV2 Tényeknek a halott férfi ismerőse, akit megrázott a nyugdíjas halála.

Egy másik nyugdíjason az órája segített, ezért nem halt meg

Szeptember 20-án, szombaton délután a szalkszentmártoni Jókai utcába riasztották a hatóságokat. A Szalkszentmártoni Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Kunszentmiklós Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság és a mentőszolgálat munkatársai is odasiettek. A fürdőszobában találtak rá az idős férfire, miután az életmentő Gondosórája jelezte, hogy bajba került.

