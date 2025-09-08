Tizenöt éves kamasz szórakozott a zsarukkal, most meg lesz ennek a böjtje

Baltával vertek szét egy férfit ismeretlenek Jászapátiban – hangzott el a segélyhívó vonalán. A hamis riasztás miatt nagy erőkkel vonult ki a rendőrség a helyszínre, ahol hamar kiderült, valaki szórakozott velük. A Szoljon.hu számolt be a vicces kedvű telefonbetyárról.

Hamis riasztással akarta a zsarukat megszivatni, nem értékelték a poénját

Fotó: Illuszráció (Tỷ Huỳnh/Pexels)

A hamis riasztás súlyos következményei

Egy 15 éves kamasz még február 15-én a helyi általános iskolában elkérte az osztálytársnője mobilját, majd felhívta a segélyhívót azzal az ürüggyel, hogy Jászapátiban a „Ferit”ismeretlenek támadták meg, és baltával agyonverték. Az osztálytársait akarta szórakoztatni, de a rendőrök valamiért nem vették a lapot.

A Szolnoki Járási Ügyészség vádat emelt a tréfás kedvű kamasz ellen.

Az ügyészség indítványa szerint a fiatalt próbára bocsátás és pártfogó felügyelet alá helyezhetik. A döntést a Jászberényi Járásbíróság hozza majd meg

– írja a Jász-Kiskun-Szolnok vármegyei hírportál.

