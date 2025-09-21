Jobb, ha felkészülünk: hamarosan hatalmas harci járművek lepik el a magyar utakat

A Honvédelmi Minisztérium közleménye alapján a Veol.hu írta meg, hogy hétfőn az áttelepülő magyar helikopterek miatt intenzív hanghatás, valamint megnövekedett közúti forgalom várható a Szolnok-Szandaszőlős 442 sz. út – M44 – 44 sz. út – 54 sz. út – M5 – 52. sz. út – 51. sz. út – M8 Pentele híd – M6 – 62. sz. út – M7 – 8. sz. főút – 83 sz. út – MH 47. Bázisrepülőtér (Pápa) útvonalon. A harci járművek áttelepítése az Adaptive Hussars 2025 összhaderőnemi és összkormányzati országvédelmi hadgyakorlat keretében történik.

Hadgyakorlatra indulnak a helikopterek és más harci járművek

Fotó: MH 47. Bázisrepülőtér/Facebook

A harci járművek megjelenése miatt fokozott óvatosságot kér a honvédség