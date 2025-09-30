Hírlevél

Rendkívüli

határellenőrzés

Új szabály miatt hatalmas torlódás várható a határon

1 órája
Fontos változások jönnek a harmadik országbeli állampolgárok számára. Az új határellenőrzési rendszert több lépcsőben, október 12-től vezetik be hazánkban.
határellenőrzéshatárátkelőhatárátléptetés

Az Európai Határregisztrációs Rendszert (EHR) a rendőrség először a magyar-ukrán határon, azt követően a magyar-szerb, végül pedig a légi határátkelőhelyeken alkalmazza. Az új határellenőrzési rendszert több lépcsőben, október 12-étől vezetik be hazánkban – adta hírül a Szon.hu.

A beregsurányi határátkelőhelyet is érinti az új határellenőrzési rendszer
A beregsurányi határátkelőhelyet is érinti az új határellenőrzési rendszer 
Fotó: Mirkó István

Egységes és biztonságon alapuló határellenőrzési rendszert vezetnek be

Az Európai Határregisztrációs Rendszert azon harmadik országbeli állampolgárok számára vezetik be, akik a schengeni övezet területére kívánnak belépni rövid távú tartózkodás céljából. 

Az új rend bevezetése várhatóan évente több mint tízmillió utast érint majd, ezért a határátlépési idő az egyéni akta létrehozása, illetve a biometrikus adatok rögzítése miatt kezdetben hosszabb lehet a korábbiakhoz képest

– közölte sajtótájékoztatón Czukor Gergely rendőr alezredes, az ORFK Határrendészeti Főosztály főosztályvezetője.

Az EHR a schengeni külső határokon rögzíti és tárolja a rövid távú tartózkodásra jogosult harmadik országbeli utazó:

  • úti okmányban szereplő adatait,
  • a határátlépés helyét és idejét,
  • arcképét és ujjlenyomatát,
  • valamint amennyiben beléptetés megtagadására kerül sor, abban az esetben a döntés tényét, helyét, okát és időpontját.

Az EHR célja a külső határok védelmének fokozása és az illegális bevándorlás megelőzése. Az új rendszer az olyan személyek azonosítását is elősegíti, akik nem tartják be a tartózkodási szabályokat, emellett hozzájárul a terrorista és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához.

Czukor Gergely arról is beszámolt, hogy a rendőrség továbbfejlesztette az EHR zavartalan működéséhez szükséges Nemzeti Határforgalom Ellenőrző és Regisztrációs Rendszert, valamint technikai eszközöket, mint például okmány- és ujjlenyomat-olvasókat, arcképrögzítő eszközöket, kioszkokat és asztali munkaállomásokat szerzett be.

Az új szabályok szerinti ellenőrzést több lépcsőben, 180 nap alatt vezetik be.  Az EHR első lépésben október 12-én a magyar-ukrán határon, majd a magyar-szerb és végül pedig a légi határátkelőhelyeken valósul meg. 

Szeptemberben volt tíz éve, hogy felépült a déli határkerítés, és megszületett az a jogi határzár, amely bűncselekménnyé nyilvánította az illegális határátlépést. A témával bővebben is foglalkoztunk, ebben a cikkünkben.

 

