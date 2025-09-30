Új szabály miatt hatalmas torlódás várható a határon

Az Európai Határregisztrációs Rendszert (EHR) a rendőrség először a magyar-ukrán határon, azt követően a magyar-szerb, végül pedig a légi határátkelőhelyeken alkalmazza. Az új határellenőrzési rendszert több lépcsőben, október 12-étől vezetik be hazánkban – adta hírül a Szon.hu.

A beregsurányi határátkelőhelyet is érinti az új határellenőrzési rendszer

Fotó: Mirkó István

Egységes és biztonságon alapuló határellenőrzési rendszert vezetnek be

Az Európai Határregisztrációs Rendszert azon harmadik országbeli állampolgárok számára vezetik be, akik a schengeni övezet területére kívánnak belépni rövid távú tartózkodás céljából.

Az új rend bevezetése várhatóan évente több mint tízmillió utast érint majd, ezért a határátlépési idő az egyéni akta létrehozása, illetve a biometrikus adatok rögzítése miatt kezdetben hosszabb lehet a korábbiakhoz képest

– közölte sajtótájékoztatón Czukor Gergely rendőr alezredes, az ORFK Határrendészeti Főosztály főosztályvezetője.

Az EHR a schengeni külső határokon rögzíti és tárolja a rövid távú tartózkodásra jogosult harmadik országbeli utazó:

úti okmányban szereplő adatait,

a határátlépés helyét és idejét,

arcképét és ujjlenyomatát,

valamint amennyiben beléptetés megtagadására kerül sor, abban az esetben a döntés tényét, helyét, okát és időpontját.

Az EHR célja a külső határok védelmének fokozása és az illegális bevándorlás megelőzése. Az új rendszer az olyan személyek azonosítását is elősegíti, akik nem tartják be a tartózkodási szabályokat, emellett hozzájárul a terrorista és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához.

Czukor Gergely arról is beszámolt, hogy a rendőrség továbbfejlesztette az EHR zavartalan működéséhez szükséges Nemzeti Határforgalom Ellenőrző és Regisztrációs Rendszert, valamint technikai eszközöket, mint például okmány- és ujjlenyomat-olvasókat, arcképrögzítő eszközöket, kioszkokat és asztali munkaállomásokat szerzett be.

Az új szabályok szerinti ellenőrzést több lépcsőben, 180 nap alatt vezetik be. Az EHR első lépésben október 12-én a magyar-ukrán határon, majd a magyar-szerb és végül pedig a légi határátkelőhelyeken valósul meg.