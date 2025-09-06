Lezárult a nyomozás a Jókai utcai házomlás ügyében, vádemelés jön

A házomlás még 2022 júniusában történt, a belvárosi Jókai utcában, ahol a járdára zúdult egy építkezésről a tetőszerkezeti fal, valamint számos homlokzati elem. A szerencsétlenségben egy személy súlyosan megsérült, számos ott parkoló jármű pedig totálkárosra tört. Az eset nyomozása most zárult le, a hatóságok több mint ötven tanút hallgattak ki az eljárás során. Építésügyi, valamint igazságügyi munkavédelmi szakértők is bevonásra kerültek a Jókai utcai házomlás ügyében. Az esetről a Feol.hu számolt be.

Egyik gyanúsított sem ismerte be vétkességét a házomlás ügyében

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Mulasztások miatt következett be a házomlás

A vizsgálat kiderítette: a rendszeres statikai ellenőrzés nem valósult meg, a statikus tervezőmérnök nem ismerte fel, hogy a díszfalnak párkánytartó szerepe is van. A bontási tervről, valamint a veszélyes terület lehatárolásával nem foglalkozott egyáltalán a műszaki vezető. Nem bocsátott ki olyan kivitelezési tervdokumentációt a generálkivitelező amely tartalmaz bontási tervet is, nem utolsó sorban a munkavédelmi intézkedések biztosításával a kivitelezőnek kellett foglalkoznia.

A házomlás miatt egy ígéretes karrier kettétört: Tóth Nikoletta balettművész éppen a munkahelyére tartott az Operett Színházba, amikor épületelemek zuhantak rá. A fiatal nő túlélte a balesetet, azonban mozgáskorlátozottá vált, többé már nem táncolhat.