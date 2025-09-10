Nem hiszik el, ki hekkelte meg a magyar állam informatikai rendszerét

Gyanúsítottként hallgatták ki azt a 15 éves diákot, aki játszi könnyedséggel lépett át a magyar állam informatikai rendszerén. A sikeres hekker a támadását még tavaly ősszel hajtotta végre, most sikerül a nyomára bukkaniuk – számolt be róla a Bama.hu.

Rajtaütöttek a rendőrök a 15 éves hekkeren

Fotó: Police.hu/BAMA

Az ifjú hekker

Tavaly októberben az egyik polgármesteri hivatal alkalmazottjának az adatait szerezte meg a fiú, majd azt felhasználva letöltötte a szerveren tárolt információk jelentős részét. Novemberben ismét akcióba lépett, és egy állami szervezet levelezését törte fel,

majd rosszindulatú (malware) csatolmányokkal ellátott emaileket küldött el többszáz címre.

A csatolmányokkal a hivatalosnak álcázott levelek útján a fertőzött számítógépeken tárolt adatokhoz akart hozzájuni.

A nyomozóknak sikerült beazonosítani, hogy milyen címről intézték a támadásokat,

innentől kezdve már gyorsan rájöttek, ki a hekker.

A 15 éves Pest vármegyei fiút szeptember 2-án fogták el. A házkutatás során lefoglalták a számítógépét és a mobiltelefonját, és a lakásban talált összes adathordozót is. Ezeket szakértők elemzik. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a kamaszt információs rendszer vagy adat megsértésével gyanúsítja.

Veszélyben volt idén az érettségi vizsga? Még júniusban súlyos hekkertámadás érte az oktatási rendszert. A Belügyminisztérium azonnal közölte, hogy nem tárgyal a támadókkal, akik több százezer adatot másoltak le. Az eset részleteit az Origo az egyik korábbi cikkében írta meg.