Különleges jelenséget tapasztalhattak meg a Balaton felett

A légirendészek fő eszköze a 2016-ban rendszerbe állított, többcélú MD–902-es helikopter, amely különleges manőverezőképességének és a faroklégcsavar nélküli meghajtásnak köszönhetően kifejezetten alkalmas gyors bevetésekre. A helikopter alacsonyabb zajszintje, kisebb vibrációja és szélállósága nagy előnyt jelent a Balaton térségében végzett munkához - szemlézte a Zsaru Magazin cikkét a Veol.hu.

A különleges, faroklégcsavar nélküli helikopter

Fotó: Zsaru Magazin

Mindent lát a csúcskamerával felszerelt helikopter

Kovács László alezredes, pilóta és instruktor úgy véli, az MD–902-es modern felszereltsége – robotpilóta, éjjellátó rendszer és légkondicionálás – komoly előrelépés a korábbi szovjet típusokhoz képest.

A helikopterek egyik legfontosabb eszköze a fedélzeti csúcsteljesítményű kamerarendszer, amelynek köszönhetően akár nagy magasságból is pontosan leolvashatók rendszámok, azonosítók, és élőben továbbítható a kép az irányítóközpontba.

Ez nagyban segíti a vízirendészet munkáját, például elsodródott csónakok vagy eltűnt fürdőzők felkutatásánál.

A légirendészet a nyári szezonban nemcsak a vízbiztonságot felügyelte: figyelték a Balatonra vezető utak forgalmát, és több alkalommal segítettek eltűnt személyek keresésében is.

Nagy bajba került a minap egy idős, német házaspár a Balatonnál, amikor meghibásodott az elektromos meghajtású motorcsónakjuk. Hogy mi lett a történet vége, azt megtudhatja az Origo cikkéből.