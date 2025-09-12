Hírlevél

Rendkívüli

holttest

Oszladozó emberi tetemet találtak egy hajdú-bihari településen; nem tudni, hogy ki lehet

Egyelőre nem tudni, ki lehet az elhunyt férfi. A holttest napok óta fekhetett a hajdú-bihari település határában.
Egy 166-170 cm magas, közepes testalkatú, ősz hajú, borostás férfi holtteste került elő szeptember 8-án Nagykereki külterületén, egy erdős-bokros területen. Az elhunyt fekete, Quechua márkájú polárpulóvert és szürke, pamut térdnadrágot viselt – olvasható a Haon.hu cikkében. 

Több napja fekhetett az út mellett a holttest

Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta a hírportált, hogy bűncselekményre, idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel, a rendőrség vizsgálja a haláleset körülményeit. Úgy tudni, a holttest több napja ott lehetett már, amikor egy férfi rátalált.

A napokban írtuk meg, hogy ismeretlen emberi maradványokra bukkantak Ságváron. Az állkapocs nélkül talált férfi történetének rejtélyéről itt olvashat bővebben.

 

