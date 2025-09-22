Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megdöbbentő ajánlatot tett Putyin az Egyesült Államoknak

gyilkosság gyanú

Holttest tartja izgalomban a várost: gyilkosság gyanúja merült fel – fotókkal

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hétfőn kora délután komoly rendőri intézkedés történt Pécsen, miután egy emberi tetemre bukkantak. A holttesttel kapcsolatban felmerült gyilkosság gyanúja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyilkosság gyanúGyilkosság állhat a holttest mögöttPécsenholttest

Beszámolók szerint a Szigeti út és a Szántó Kovács János utca kereszteződésnél két rendőrautó, egy mentőautó, valamint lezárt terület fogadta az arra járókat. A rendőrök a környéken lakásról lakásra járva kerestek egy személyt, mint kiderült azért, mert holttestet találtak – írta a Bama.hu.

Holttest miatt helyszínel a rendőrség Pécsen
Holttest miatt helyszínel a rendőrség Pécsen 
Fotó: Kovács Lilána

Gyilkosság állhat a holttest rejtélye mögött

Egy ember életét vesztette a helyszínen, a körülmények alapján felmerült a gyilkosság gyanúja. Bűnügyi helyszínelők kezdték meg a munkát, és egy sátrat is felállítottak a vizsgálatok idejére.

Egy arra járó elmondása szerint a környéken gyakoriak a konfliktusok, ezért szerinte csak idő kérdése volt, hogy tragédia történjen. A nyomozással kapcsolatban ide kattintva tekinthetik meg a képeket.

Nemrégiban Pécsen másik ismeretlen holttestre bukkantak, egy elhagyatott fürdőhelyen, erről részletesebben olvashatnak az Origo.hu oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!