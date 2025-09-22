Holttest tartja izgalomban a várost: gyilkosság gyanúja merült fel – fotókkal

Beszámolók szerint a Szigeti út és a Szántó Kovács János utca kereszteződésnél két rendőrautó, egy mentőautó, valamint lezárt terület fogadta az arra járókat. A rendőrök a környéken lakásról lakásra járva kerestek egy személyt, mint kiderült azért, mert holttestet találtak – írta a Bama.hu.

Holttest miatt helyszínel a rendőrség Pécsen

Fotó: Kovács Lilána

Gyilkosság állhat a holttest rejtélye mögött

Egy ember életét vesztette a helyszínen, a körülmények alapján felmerült a gyilkosság gyanúja. Bűnügyi helyszínelők kezdték meg a munkát, és egy sátrat is felállítottak a vizsgálatok idejére.

Egy arra járó elmondása szerint a környéken gyakoriak a konfliktusok, ezért szerinte csak idő kérdése volt, hogy tragédia történjen. A nyomozással kapcsolatban ide kattintva tekinthetik meg a képeket.

