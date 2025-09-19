Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Új szabályok a kukákra: mindenkit érintő előírások lépnek életbe

halál

Hét holttestet találtak Dunaújvárosban

55 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A rendőrség körözési adatbázisa az elmúlt évtizedekben a Dunaújváros térségében talált, máig azonosítatlan holttestek adatait is tartalmazza. Ezek a holttestek, személyük azonosítássának reményében szerepelnek a nyilvántartásban, hogy sorsukra fény derülhessen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálDunaújvárosbanvízismeretlen holttestrendőrség

A rendőrség a Dunaújváros környékén talált, azonosítatlan holttestek ügyében próbál választ találni a kérdésre, kik lehettek az elhunytak. Az esetek adatai évek óta a police.hu oldalon szerepelnek, de a személyazonosságuk mind a mai napig titok - írja a Duol.hu.

Számos ismeretlen holttestre bukkantak az elmúlt évtizedekben Dunaújvárosban (Illusztráció)
Számos ismeretlen holttestre bukkantak az elmúlt évtizedekben Dunaújvárosban (Illusztráció)
Fotó: Shutterstock/Atomazul

Névtelen holttestekké váltak

Ezek az azonosítatlan holttestek olyan emberekhez tartoztak, akiknek sorsa a mai napig tisztázatlan. Az egyetlen nyomok a rajtuk talált ruházat, ékszerek, a testükön lévő jellegzetes ismertetőjegyek, fogak és hegek. A rendőrség reméli, hogy a közzétett adatok segítségével valaki felismeri a halottakat, hiszen csak az azonosítás után lehet lezárni az ügyeket.

  • 2022 júniusában a Budapesti Rendőr-főkapitányság dunai vízirendészei egy ismeretlen férfi holttestére bukkantak a Dunában, a 1586,5 folyamkilométernél. A test fejlett és táplált volt, viselője a harmincas évei közepén járhatott, rövidre nyírt, sötétbarna haja, valamint rőtes bajsza és borostája volt. A halál idején enyhe alkoholos befolyásoltság volt kimutatható nála. A férfi mindössze egy sötét színű fecske alsót és fekete zoknit viselt.
  • 2020 októberében egy középkorú férfi holtteste került elő a Dunából, a 1577,5 folyamkilométernél. Az elhunyt halála hetekkel korábbra tehető, és a férfi közepes fokú alkoholos befolyásoltság alatt állhatott. Testén nem volt tetoválás, sem műtéti heg, fogazata pedig teljesen hiányzott. Az azonosítását segítheti a rajta talált ruházat és a különös tárgyak: sötétkék tépőzáras csuklópántot, több medált a nyakában – köztük a Halál ereklyéi jelképével ellátottat –, sötétszürke melegítőnadrágot sárga csíkokkal, szakadt farmert és egy sötétkék, rövid ujjú pólót viselt, amelyen az „exploring 7 seas” és a „wildwave hawaii” felirat volt olvasható.
  • 2004 februárjában egy 50 év körüli férfi holttestére bukkantak a sikló mögötti erdőben, a szennyvíztisztító közelében. A rendőrség szerint a férfi felakasztotta magát, valószínűleg hónapokkal azelőtt, hogy megtalálták. A holttestből már csak csontok és penészes maradványok maradtak. Az azonosítást a mellette talált ruházat és egy felső fogsor segítheti: egy khaki színű, zöld szegéllyel ellátott póló, fekete szövött cipő és egy Sonjoy márkájú rövidnadrág volt nála.
  • 2003 júniusában egy ismeretlen férfi holttestére bukkantak a Dunában, az 1580,5 folyamkilométernél. A szakértők szerint a férfi akár fél éve is sodródhatott a vízben, ami miatt a holtteste is megsérült. Az elhunyt körülbelül 180 centi magas, ősz szakállas, fogazata részben hiányos volt, a szemei pedig hiányoztak. Ruházata között barna, piros-fehér feliratos póló, sötétkék cipzáras mellény, világoskék „boys” feliratú alsó és egyetlen fekete hajóscipő maradt meg.
  • 2001 őszén egy ismeretlen férfit találtak eszméletlen állapotban egy parkban a Kodály Zoltán utca mögött. A férfit kórházba vitték, ahol később meghalt. Az elhunyt egy sovány, őszes hajú, barna szemű férfi volt, aki a testén több tetoválást viselt: bal vállán egy kéz és alatta a „Viktória” feliratot, bal mellkasán egy macskát, a jobb mellkasán pedig egy pálmafát. A férfi fekete bakancsot, barna nadrágot, csíkos nadrágtartót és kék kabátot viselt. Táskájában találtak ugyan apró használati tárgyakat, de nem volt nála irat, ami segíthette volna az azonosítását.
  • 1998 májusában egy 40-50 év közötti, ismeretlen férfi holttestére bukkantak a Szalki-sziget partjainál. Az elhunyt fogazata erősen hiányos volt, a jobb felső hetes foga fémkoronával volt ellátva, és bal lábának ujja jellegzetesen kalapácsujj formában görbült. A férfi sötétkék dzsekit, barnásszürke pulóvert, fekete szövetnadrágot és szőrmés, lila fűzős csizmát viselt. A zsebében mindössze néhány forintot és kulcsokat találtak. A rendőrség szerint valószínűleg vízbe fulladt nagyjából egy héttel a megtalálása előtt.
  • A legrégebbi, Dunaújvároshoz köthető körözés 1995 nyarára datálódik, amikor a Duna 1575-ös folyamkilométerénél egy fiatal, 20-30 év közötti férfi holttestére bukkantak. Bár a jegyzőkönyv eleinte női testként utal rá, a leírás egyértelműen férfira vonatkozik, mivel a 180 centi magas, barna hajú férfinek bajusza és az állcsúcsán egy kis szakálla is volt. A férfi jobb vállán a „Tina” vagy „Tira” feliratú tetoválás szerepelt. Fogazata hiányos és híddal pótolt volt, a bal füle kisebb, mint a jobb. Vízbe fulladt, amit a testén talált tompa ütésnyomok is megerősítettek.

De nem csak Dunaújváros bővelkedik ismeretlen holttestekben, öt nappal ezelőtt egy elhagyatott pécsi fürdőben találtak rá egy holttestre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!