Hét holttestet találtak Dunaújvárosban

A rendőrség a Dunaújváros környékén talált, azonosítatlan holttestek ügyében próbál választ találni a kérdésre, kik lehettek az elhunytak. Az esetek adatai évek óta a police.hu oldalon szerepelnek, de a személyazonosságuk mind a mai napig titok - írja a Duol.hu.

Számos ismeretlen holttestre bukkantak az elmúlt évtizedekben Dunaújvárosban (Illusztráció)

Fotó: Shutterstock/Atomazul

Névtelen holttestekké váltak

Ezek az azonosítatlan holttestek olyan emberekhez tartoztak, akiknek sorsa a mai napig tisztázatlan. Az egyetlen nyomok a rajtuk talált ruházat, ékszerek, a testükön lévő jellegzetes ismertetőjegyek, fogak és hegek. A rendőrség reméli, hogy a közzétett adatok segítségével valaki felismeri a halottakat, hiszen csak az azonosítás után lehet lezárni az ügyeket.

2022 júniusában a Budapesti Rendőr-főkapitányság dunai vízirendészei egy ismeretlen férfi holttestére bukkantak a Dunában, a 1586,5 folyamkilométernél. A test fejlett és táplált volt, viselője a harmincas évei közepén járhatott, rövidre nyírt, sötétbarna haja, valamint rőtes bajsza és borostája volt. A halál idején enyhe alkoholos befolyásoltság volt kimutatható nála. A férfi mindössze egy sötét színű fecske alsót és fekete zoknit viselt.

2020 októberében egy középkorú férfi holtteste került elő a Dunából, a 1577,5 folyamkilométernél. Az elhunyt halála hetekkel korábbra tehető, és a férfi közepes fokú alkoholos befolyásoltság alatt állhatott. Testén nem volt tetoválás, sem műtéti heg, fogazata pedig teljesen hiányzott. Az azonosítását segítheti a rajta talált ruházat és a különös tárgyak: sötétkék tépőzáras csuklópántot, több medált a nyakában – köztük a Halál ereklyéi jelképével ellátottat –, sötétszürke melegítőnadrágot sárga csíkokkal, szakadt farmert és egy sötétkék, rövid ujjú pólót viselt, amelyen az „exploring 7 seas” és a „wildwave hawaii” felirat volt olvasható.

2004 februárjában egy 50 év körüli férfi holttestére bukkantak a sikló mögötti erdőben, a szennyvíztisztító közelében. A rendőrség szerint a férfi felakasztotta magát, valószínűleg hónapokkal azelőtt, hogy megtalálták. A holttestből már csak csontok és penészes maradványok maradtak. Az azonosítást a mellette talált ruházat és egy felső fogsor segítheti: egy khaki színű, zöld szegéllyel ellátott póló, fekete szövött cipő és egy Sonjoy márkájú rövidnadrág volt nála.

2003 júniusában egy ismeretlen férfi holttestére bukkantak a Dunában, az 1580,5 folyamkilométernél. A szakértők szerint a férfi akár fél éve is sodródhatott a vízben, ami miatt a holtteste is megsérült. Az elhunyt körülbelül 180 centi magas, ősz szakállas, fogazata részben hiányos volt, a szemei pedig hiányoztak. Ruházata között barna, piros-fehér feliratos póló, sötétkék cipzáras mellény, világoskék „boys” feliratú alsó és egyetlen fekete hajóscipő maradt meg.

2001 őszén egy ismeretlen férfit találtak eszméletlen állapotban egy parkban a Kodály Zoltán utca mögött. A férfit kórházba vitték, ahol később meghalt. Az elhunyt egy sovány, őszes hajú, barna szemű férfi volt, aki a testén több tetoválást viselt: bal vállán egy kéz és alatta a „Viktória” feliratot, bal mellkasán egy macskát, a jobb mellkasán pedig egy pálmafát. A férfi fekete bakancsot, barna nadrágot, csíkos nadrágtartót és kék kabátot viselt. Táskájában találtak ugyan apró használati tárgyakat, de nem volt nála irat, ami segíthette volna az azonosítását.

1998 májusában egy 40-50 év közötti, ismeretlen férfi holttestére bukkantak a Szalki-sziget partjainál. Az elhunyt fogazata erősen hiányos volt, a jobb felső hetes foga fémkoronával volt ellátva, és bal lábának ujja jellegzetesen kalapácsujj formában görbült. A férfi sötétkék dzsekit, barnásszürke pulóvert, fekete szövetnadrágot és szőrmés, lila fűzős csizmát viselt. A zsebében mindössze néhány forintot és kulcsokat találtak. A rendőrség szerint valószínűleg vízbe fulladt nagyjából egy héttel a megtalálása előtt.

A legrégebbi, Dunaújvároshoz köthető körözés 1995 nyarára datálódik, amikor a Duna 1575-ös folyamkilométerénél egy fiatal, 20-30 év közötti férfi holttestére bukkantak. Bár a jegyzőkönyv eleinte női testként utal rá, a leírás egyértelműen férfira vonatkozik, mivel a 180 centi magas, barna hajú férfinek bajusza és az állcsúcsán egy kis szakálla is volt. A férfi jobb vállán a „Tina” vagy „Tira” feliratú tetoválás szerepelt. Fogazata hiányos és híddal pótolt volt, a bal füle kisebb, mint a jobb. Vízbe fulladt, amit a testén talált tompa ütésnyomok is megerősítettek.

De nem csak Dunaújváros bővelkedik ismeretlen holttestekben, öt nappal ezelőtt egy elhagyatott pécsi fürdőben találtak rá egy holttestre.