Holttestekkel üzletelt a bűnbanda, a bíróság ítéletet hirdetett a hullacsonkítók ügyében

A Pécsi Tudományegyetem 2019. januárjában egy olyan egyedülálló sziklacsont-kurzust rendezett, amelyen neves magyar és külföldi fül-orr-gégész szakorvosok vettek részt. A képzés különlegessége az volt, hogy a hallásrendszer anatómiájához kapcsolódó, elengedhetetlen műtétekhez szükséges fúrási technikákat valódi, holttestekből származó csontokon gyakorolhatták a résztvevők - írta a Bama.hu.

A klinika igazgatója a boncmesterrel állapodott meg a holttestek felett

A klinika akkori igazgatója, ahelyett, hogy hivatalos engedélyt szerzett volna a sziklacsontok beszerzésére, 2018 elején egyezséget kötött a boncmesterrel. Megállapodtak, hogy a következő évi konferenciára 100 darab csontot vásárol tőle, darabonként 2500 forintért. A boncmester ezután eltávolította a csontokat a holttestekből, de nem tüntette fel azokat a boncjegyzőkönyvben. Az ügyben szereplő harmadik vádlott, egy külföldi orvos, tanulmányútra magával vitt 8 darab csontot, hogy gyakorolhassa a műtéti technikákat.

Elkapták őket és ítéletet hoztak

A botrányos eset 2019 májusában derült ki, amikor a klinika egy anonim e-mailt kapott, amelyben a bejelentő arról számolt be, hogy az alagsorban formalinos vödrökben tárolják a csontokat. A nyomozás lezárultával a Pécsi Törvényszék első fokon emberi test tiltott felhasználásában találta bűnösnek az igazgatót és a boncmestert. Az orvos 1 év 8 hónap felfüggesztett börtönbüntetést, a boncmester pedig 1 év 6 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott, miközben a harmadik vádlottat felmentették.

Az ügyészség ezután súlyosabb ítéletért fellebbezett, és az ügybe bekapcsolódó Fellebbviteli Főügyészség a vesztegetés bűntettének megállapítását is indítványozta. A vádlottak és védőik felmentésért, illetve enyhítésért fellebbeztek.

A Pécsi Ítélőtábla végül helyt adott az ügyészség indítványának, és vesztegetés, illetve vesztegetés elfogadása miatt is bűnösnek mondta ki a klinika igazgatóját és a boncmestert. Ezzel az ítélet jogerőssé vált, és lezárult az évek óta tartó per.

