Megrázó, hogy mit találtak Kaszás Nikolett holtteste mellett

Meghalt az utolsó remény: megtaláltak a szeptember 7-én eltűnt Kaszás Nikolettet. Az eddig nyilvánosságra került információkból sokan biztosra vették: a lányt vagy baleset érte túrája során, vagy bűncselekmény áldozata lett. Ez utóbbira utalt az az információ is, miszerint Kaszás Nikolett elektronikus fiókjából üzenetet küldött barátjának késő este egy asztali számítógépről. A rendőrség a holttest megtalálása után úgy nyilatkozott: ez nem felel meg a valóságnak. A hatóságok rengeteg időt beleöltek a nyomozásba, így egyre valószínűbb, hogy tényleg öngyilkosság történhetett. A helyszínen talált, palackba zárt fagyálló folyadék is erre utal: ez a szer súlyos mérgezést tud okozni. A végső szót a kirendelt szakértők mondják majd ki napok múlva.

Fagyálló folyadékot találtak a holttest mellett

A forráskúti központú D.O.R.T. Speciális Mentők kéttagú csapata kiemelkedő szerepet töltött be az eltűnt nő megtalálásában, ők vasárnap reggel érkeztek a Rám Szakadékhoz - írta meg a Delmagyar.hu. A kutatásban egyébként több százan vettek részt.

11:30 körül találták meg Kaszás Nikolett holttestét

Simondán Mátyás, a forráskúti csapat oszlopos tagja, elsősegélynyújtó és nehézterep-kutató, tagja volt annak a háromfős, két kutyával rendelkező csapatnak amely a fiatal nőre bukkant. Gyuris Norbert, a Speciális Mentők vezetője elárulta, hogy egységük túrafelszerelést, hegymászókötelet, és lámpát is vitt magával. Járműre nem volt szükség, mivel a területen kizárólag gyalogos úton volt kivitelezhető a kutatás. Gyuris Norbert arról is beszámolt, hogy néhány nappal ezelőtt egy nemzetközi minősítőn vettek részt Algyőn, amelyen nyolc technikai eszközzel vonultak fel, bizonyítva felkészültségüket.

Nikolett halálesete kapcsán nem merült fel idegenkezűség gyanúja, ám öngyilkosságra utaló jelekre bukkant a rendőrség.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.