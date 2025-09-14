Rejtélyes holttestet találtak az elhagyatott pécsi fürdőhelyen

Vasárnap hajnalban holttestet találtak a pécsi Balokánynál. A rendőrség egyelőre szűkszavú az esettel kapcsolatban, csupán annyit közöltek, hogy a vizsgálat közigazgatási hatósági eljárás keretében zajlik. Ez a minősítés azt jelzi, hogy idegenkezűség gyanúja nem merült fel, így a halál oka vélhetően baleset volt - írja a Bama.hu.

Holttestre bukkantak a rendőrök egy elhagyatott fürdőhelyen.

Fotó: Mediaworks archívum

Korábban is találtak holttestet Balokánynál

A pécsi Balokány Liget nem először válik tragikus események helyszínévé. Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt, tavaly szeptemberben is egy holttestet találtak az egykori Balokányfürdő területén; az elhunyt feltehetően már hónapok óta ott volt. A park egyébként is hírhedt a veszélyes eseményeiről: két évvel ezelőtt egy hajléktalan mentett ki egy nőt a Balokány-tóból, korábban pedig búvároknak kellett átvizsgálniuk a vizet, egy eltűnés miatti bejelentés után.

A nyár folyamán Tatán is előkerült egy rejtélyes holttest, erről bővebben olvashatnak az Origo.hu oldalán.