Két holttestet találtak szerdán a rendőrök egy szegedi lakásban – írja a Délmagyar.hu. A portál szerint egy férfi és élettársa került elő holtan az ingatlanban. A férfi munkahelyén gyanússá vált, hogy nem jelent meg dolgozni, ezért keresni kezdték kollégái. Végül a rendőrök derítették ki, hogy mi történt.

Két holttest került elő egy szegedi lakásból (képünk csupán illusztráció)

Fotó: Cottonbro Studio/Pexels

Holttestek a lakásban, a hatóság vizsgálódik

A portál olvasója szerint a helyszínen egész napos szemlét folytatott a rendőrség, amely újságírói kérdésre azt a választ adta:

az ügyet az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálják.

Mindez azt jelenti, hogy baleset vagy öngyilkosság történt, bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

Legutóbb szeptember elején számoltunk be hasonló, bár a szegedinél jóval extrémebb esetről: munkások egy XX. kerületi, árverésre bocsátott lakást pakoltak ki éppen, amikor az ingatlanban levő lomok alól egy női holttest bukkant elő. A test már évek, akár több mint egy évtizede is lakásban lehetett, így a törvényszéki szakértőkre hosszú munka vár, hogy kiderítsék: ki, mikor és milyen okból hunyt el. További részletek az Origo.hu cikkében.