Az Origo.hu hétfőn úgy értesült: egy olyan nő holttestét találták meg a rendőrök egy budapesti lakásban, aki nagyon régóta meghalt. Lapunk akkor a helyszínen talált személyi dokumentumok alapján azt írta, hogy a nő teste akár 15 éve is a lakásban lehet, ám a rendőrség nem erősítette meg ezeket az információkat. Az azonban a maradványok állapota alapján bizonyos: hosszú esztendők óta a lakásban feküdt a halott.

Több éve elhunyt nő holtteste került elő egy budapesti lakásból, a hatóság vizsgálja a történteket. Képünk csupán illusztráció

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Holttest a dobozok között

Az Origo.hu információi szerint a holttestre Budapest XX. kerületében, egy Szent Erzsébet téri ingatlanban bukkantak rá olyan munkások, akik az árverezés előtt álló lakásból ürítették ki a lomokat. Úgy tudjuk: a nő a felhalmozott dobozok között feküdt. Hamarosan a mentők és a rendőrség is a helyszínre érkeztek. Délután 3 órakor a BRFK Kommunikációs Szolgálata megerősítette értesüléseinket a holttest megtalálásáról, közölve, folyik a helyszíni szemle.

A nyomozók végül késő délután hagyták el a helyszínt. Ekkor a rendőrség kiemelte: bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel, vagyis a hölgy nem gyilkosság áldozata lett. – A holttest vélhetően több éve a lakásban lehetett, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja a körülményeket – írta a BRFK. Tudomásunk szerint a rendőrség jelenleg nemcsak az elhunyt halálának időpontját próbálja megállapítani, hanem azt is, hogy ki volt az illető.

Korábban helyszíni forrásaink olyan információt adtak, hogy a halott a lakás eltűntként nyilvántartott tulajdonosa lehetett, ám ez nem bizonyult igaznak.