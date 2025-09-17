Brutális haláleset a Balatonnál: összeégett női holttestet talált a rendőrség

Sokkoló haláleset történt a Balaton északi partján. Szeptember 12-én összeégett holttestre bukkant a rendőrség - írta meg a Sonline.hu.

A holttest annyira összeégett, hogy személyazonosságát nem sikerült megállapítani

Kép forrása: Pixabay

Az igazságügyi orvosszakértők csak annyit tudtak megmondani, hogy a halott nőnemű, kövér testalkatú volt, súlya megközelítőleg 91 és 100 kg közé tehető. Az eset érdekessége, hogy mindössze ennyi információt tettek közzé a rendőrök, vagyis a holttest a felismerhetetlenségig összeégett. Sem különös ismertetőjelet, sem más információt nem tudott közzétenni a hatóság.

A rendőrség körözést rendelt el az ismeretlen személyazonosságú holttest ügyében

Amennyiben a tragikus bűnesetről információval rendelkezik, haladéktalanul tegyen bejelentést a hatóságoknak. Néhány napja szintén rejtélyes holttestet talált a rendőrség Pécsett. A nyomozás még folyamatban van, valószínűleg baleset történhetett.