Holttestet találtak a népszerű fürdőhelyen

Egy férfi fulladt a Zichyújfalu határában lévő víztározóba szombat délután. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a rendőrségre beérkező riasztás szerint a fürdőző nem bukkant fel többé a felszínen. A holttest vizsgálata folyamatban van. - írta a Feol.hu

Holttestre bukkantak a víztározó mélyén

Fotó: STR / SMH

Holttestre bukkantak, még vizsgálják a körülményeket

A helyszínre riasztott katasztrófavédelmi egységek a víztározóban megtalálták és kiemelték a férfi holttestét. A rendőrség tájékoztatása szerint a helyszíni szemle során nem merült fel idegenkezűség gyanúja. A haláleset pontos körülményeit a Gárdonyi Rendőrkapitányság vizsgálja közigazgatási eljárás keretében.

