Rendkívüli

Nagyon rossz hírt kaptak az ukránok, Washingtonból jött a csattanós saller

Zichyújfalu

Holttestet találtak a népszerű fürdőhelyen

Tragédiába torkollott egy fürdőzés: Zichyújfalu mellett egy férfi meghalt szombaton, miután elmerült a vízben. A holttestét a tározó alján találták meg.
Zichyújfaluholttestvízbe fulladtkörülményrendőrség

Egy férfi fulladt a Zichyújfalu határában lévő víztározóba szombat délután. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a rendőrségre beérkező riasztás szerint a fürdőző nem bukkant fel többé a felszínen. A holttest vizsgálata folyamatban van. - írta a Feol.hu

Holttestre bukkantak a víztározó mélyén.
Holttestre bukkantak a víztározó mélyén
Fotó: STR / SMH

Holttestre bukkantak, még vizsgálják a körülményeket

A helyszínre riasztott katasztrófavédelmi egységek a víztározóban megtalálták és kiemelték a férfi holttestét. A rendőrség tájékoztatása szerint a helyszíni szemle során nem merült fel idegenkezűség gyanúja. A haláleset pontos körülményeit a Gárdonyi Rendőrkapitányság vizsgálja közigazgatási eljárás keretében.

Vasárnap a rendőrség egy ismeretlen személy holttestét találta meg egy elhagyatott, romos fürdő területén Pécsen. A rejtélyes eset körülményeiről az Origo.hu korábbi cikkében olvashatnak.

 

