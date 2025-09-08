Olaszországban találták meg egy magyar férfi oszlásnak indult holttestét

Egy olasz gazda talált rá a halott magyar férfire július 22-én. Szinte szívrohamot kapott, amikor felfedezte a földjén keresztül futó csatornában a víz alatt lévő, oszlásnak indult holttestet. Az bizarr esetről a Borsonline.hu számolt be.

Az olasz hatóságnak több mint egy hónapjába telt azonosítani a holttestet Kép forrása : Shutterstock

A karján lévő műanyagkarkötő alapján jöttek rá, hogy kicsoda. A férfi ugyanis nem tartotta magánál az iratait, talán nem is rendelkezett ilyenekkel.

Éles metszések nyomaira bukkantak a testéről leszakadt fején.

A halottkém jelentése alapján a vágások orvosi beavatkozásra utalnak, úgyhogy a nyomozók kapcsolatba léptek a kórházakkal.

A holttest január óta volt a csatornában

Így derült ki, hogy a magyar férfit a Maria Vittoria kórház sürgősségi osztályán látták el. Ez alapján már össze tudták rakni az utolsó napjait. Az 51 éves magyar állampolgár azt mondta az egészségügyi dolgozóknak, hogy Liguriába kíván utazni. Valószínűleg pénz híján nem tudott felszállni semmire, sem buszra, sem vonatra, ezért a gyaloglás mellett döntött. Útnak indult a Torino-Modane vasútvonal mentén, ami nyugatra tart, nem délre. A férfi tévedése súlyos tragédiába torkollt. Hanyatló egészségügyi állapotban két nap alatt tett meg 63 kilométert, ez autóval körülbelül egy óra lett volna. A nyomozók kizárták a gyilkosság lehetőségét.

