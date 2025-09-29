Ezt látnia kell: újabb horrorkaraván bukkant fel Magyarországon

Horrorkaravánba futottak bele a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei a 49-es számú főúton Fehérgyarmatnál. A román járműszerelvény egy trélert húzott maga után, rajta egy személyautóval, mögé pedig másik vontatmányt kapcsoltak, azon egy hatalmas mezőgazdasági géppel - adta hírül a Szon.hu.

Román horrorkaravánt kapcsoltak le a pénzügyőrök a 49-es főúton Fotó: NAV

A NAV közölte, hogy az ellenőrzéskor kiderült, a szerelvény 39,71 százalék túlsúllyal közlekedett, a rakományt rögzítő hevederek pedig több helyen elszakadtak, illetve sérültek. A 32 éves sofőr azt állította, Lengyelországból Romániába tart a saját részére vásárolt járművel és munkagéppel, a túlsúlyról pedig nem tudott. A férfit 780 ezer forint bírsággal sújtották.

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia, aki balesetveszélyes horrorkaravánnal közlekedik

A jogszabályok szigorítása következtében 2023. szeptember 1-től kezdve akár több mint félmillió forintos bírságot is kiszabhatnak a hatóságok a túlsúlyos és túlméretes járművekre. A túlpakolt jármű a hirtelen fellépő fizikai hatások során kiszámíthatatlanul reagál, ezért nemcsak a sofőrt, hanem a közlekedésben résztvevőket is veszélyezteti.

