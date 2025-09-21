A nápolyi Camorra évtizedek óta irányítja a hulladékbizniszt, különösen az illegális szemétlerakás és szemétkezelés területén. A szervezet hatalmas haszonra tesz szert az ipari és veszélyes hulladékok olcsó, engedély nélküli lerakásából gyakran lakott területek közelében. Ez súlyos környezeti károkat és egészségügyi válságot okozott a „tűzföldként” emlegetett Campania régióban. Nálunk, Magyarországon nem a szervezett bűnözés telepedett rá erre. Egyedül, saját szakállukra dolgozó bűnözők látnak benne nagy lehetőséget, ahogy az az eleki férfi is, aki öt éven keresztül, 2020 és 2025 között hulladékkal kereskedett. Engedély nélkül vágott bele a „hulladékbizniszbe” – számolt be róla a Beol.hu.

Évekig gyűjtötte, hordta és adta el a hulladékot egy eleki férfi, de a nagyüzemnek vége: vádat emeltek ellene

Fotó: Fejér Vármegyei Főügyészség

Hulladékkal kereskedett

Gépjárművével és utánfutójával járta Eleket és a környező vidéket. Amikor az emberek megtudták, hogy miért van ott, maguk adták neki a feleslegessé vált akkumulátorokat és egyéb fémeket, amelyeket ő készségesen elszállított.

Ezek hivatalosan veszélyes hulladéknak számítanak, kezelni és szállítani pedig csak engedéllyel lehet, ő azonban ilyennel nem rendelkezett.

A begyűjtött anyagokat a férfi az eleki házának udvarán halmozta fel. Ott szétválogatta, feldarabolta, majd amikor már elegendő mennyiséget gyűjtött össze, fémkereskedőknek adta ezeket tovább.

A vádirat szerint közel 292 tonna fémhulladék és mintegy 4800 kilogramm ólom akkumulátor fordult meg a kezei között.

A vádiratában közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt a Gyulai Járási Ügyészség az 57 éves büntetett előéletű eleki férfival szemben.

A hulladékkal és a törvénysértésekkel kapcsolatos ügyek nem egyediek Magyarországon. Legutóbb a Balatonnál kapcsoltak le egy férfit, aki mérgező hulladékot halmozott fel a telkén.