Heccnek indul, ám emberéleteket tehet tönkre az iskolai zaklatás

Az iskolai zaklatások egyre gyakrabban fajulnak odáig, hogy a szülők önhatalmúlag próbálnak elégtételt venni, ahogy azt egy 2019-es egerbaktai eset is mutatja. Egy apa, miután a lánya azt panaszolta, hogy két iskolatársa bántja, a buszállomáson rátámadt a gyerekekre. Egy 11 éves fiút megrúgott és a nyakánál fogva lánya felé fordítva arra kényszerített, hogy bocsánatot kérjen. Ezután egy 13 éves lányt megütött, és nyilvánosan letérdeltette, hogy elnézést kérjen a lányától. A büntetlen előéletű férfi ellen az Egri Járási Ügyészség vádat emelt, és felfüggesztett szabadságvesztést javasolt.
Hazánkban sajnos egyre gyakrabban fordul elő erőszak az iskolákban. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának tanulmánya szerint a legtöbb esetben vélt vagy valós sérelmek állnak a háttérben, de egyre gyakoribb az indok nélküli jogellenes cselekmény is. Az őszi tanévkezdéskor érdemes megvizsgálni a tanintézményekben elkövetett jogsértő tetteket.
Fontos megjegyezni, hogy az iskolai erőszakos esetek többsége nem minősül bűncselekménynek, és ha mégis, a hatóságoknak nem mindig jut tudomásukra. Ennek oka lehet, hogy az intézmény hírnevének védelmében elhallgatják az eseteket.
Az iskolai erőszakhoz kapcsolódó büntetőeljárások száma ezért nem tükrözi a valós esetszámot. Az áldozatok gyakran nem jelzik a bántalmazást a megfélemlítettség vagy szégyenérzet miatt.
A konfliktusokat sokszor az iskolán belüli fegyelmi eljárásokkal rendezik, de az is előfordul, hogy a jogsértéseket nem ismerik fel megfelelően.
A jogsértő cselekmények gyakran a közösségi szabályok megszegéséből fakadnak, amikor a tettesek csoportokhoz vagy idősebbekhez csapódva követik el azokat.
Ezek közé tartozik a gyengébbek kipécézése, bántalmazása és megfélemlítése, valamint a verekedésben való részvétel. Előfordul, hogy az interneten vagy mobiltelefonon keresztül történik zaklatás vagy fenyegetés.
Sérülések is keletkezhetnek testnevelésórán vagy sportfoglalkozásokon, ha a diákok nem tartják be a szabályokat. Gyakran történik, hogy diákok vagy hozzátartozóik verbális vagy fizikai becsületsértést követnek el tanárok, nevelők vagy az iskola személyzete ellen. Sajnos néha a pedagógusok is megszegik a szabályokat, és jogellenesen cselekszenek.
Az iskolai bűnmegelőzési szakemberek hangsúlyozzák, hogy a tanintézményekben és azok környékén előforduló erőszakos cselekmények közül több is kimerítheti a Büntető Törvénykönyv (Btk.) szerinti bűncselekmény fogalmát. Ezek közé tartozik többek között a testi sértés, a zsarolás, a lopás, a garázdaság és a kiskorú veszélyeztetése.
A testi sértés az iskolákban többféle formát ölthet, például verekedés vagy lökdösődés során. Ha a sérülések nyolc napon túl gyógyulnak, az már a Büntető Törvénykönyv szerinti testi sértés bűncselekménynek minősülhet.
Súlyosabb esetekben, például ha a sértettnek maradandó fogyatékossága vagy súlyos egészségromlása keletkezik, a cselekményért súlyosabb büntetés járhat. A büntetőjogi felelősségre vonás különösen súlyos, ha a bűncselekményt aljas indokból, különös kegyetlenséggel, vagy védekezésre képtelen személlyel szemben követik el.
A Hajdúszoboszlói Járásbíróság két évre próbára bocsátott egy fiatalkorú lányt, akit kényszerítés bűntette, garázdaság és könnyű testi sértés vétsége miatt ítéltek el. A lány egy társával együtt arra kényszerített egy 13 éves fiút, hogy térdeljen le és puszilja meg a lábát. A nádudvari általános iskolában történt incidens során a fiút veréssel fenyegették és rugdosták. Az esetről videófelvétel is készült. Az ítélet első fokon jogerős.
A zsarolás is gyakori probléma az iskolákban. Egy vármegyei eset során 13-14 éves gyerekek 200-200 forintot követeltek egyik társuktól veréssel fenyegetve. Mivel a sértett nem vitt pénzt, megverték. Az iskolaőr értesítette a rendőrséget, a zsarolók pedig szüleik jelenlétében beismerő vallomást tettek. Az iskolai bűncselekmények listáján a fentieken kívül szerepel még a lopás, a rongálás, a személyi szabadság megsértése, a zaklatás, a rablás és a kiskorú veszélyeztetése is.
A kiskorú veszélyeztetése, mint bűncselekmény, a Büntető Törvénykönyv (Btk.) 208. szakasza alá tartozik. A törvény szerint az a pedagógus vagy az iskolai személyzet tagja vonható felelősségre, aki a kiskorú nevelésére vagy felügyeletére vonatkozó kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a gyermek testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti. E bűncselekmény büntetése egytől öt évig terjedő szabadságvesztés lehet.
A bírósági gyakorlat szerint a nevelési célú bántalmazás joga kizárólag a szülőket illeti meg, és ők is csak a becsületsértés keretein belül fegyelmezhetik gyermeküket. A tanárok tehát semmilyen körülmények között sem üthetik meg a rájuk bízott kiskorúakat.
A Legfelsőbb Bíróság egy 1997-es határozata (BH1997. 469.) egyértelművé tette, hogy a gyógypedagógus és pedagógus asszisztens megvalósítja a kiskorú veszélyeztetésének bűntettét, ha fizikai bántalmazást, megalázó vagy megtorló intézkedéseket alkalmaznak a nevelésükre bízott gyermekekkel szemben.
Az iskolai erőszak kezelése és megelőzése a szülők, pedagógusok és hatóságok közös feladata. E célból a kormány öt évvel ezelőtt létrehozta az iskolaőri rendszert. Az Országos Rendőr-főkapitányság adatai szerint az elmúlt tanévben 830 iskolaőr 138 alkalommal intézkedett az országban. Leggyakrabban tanulók közötti verekedés, garázdaság, testi sértés, vagyon elleni bűncselekmények, valamint kábítószerrel kapcsolatos jogsértések miatt kellett beavatkozniuk. Emellett szúró-, vágó- és pirotechnikai eszközöket is elkoboztak diákoktól.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.