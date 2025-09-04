Heccnek indul, ám emberéleteket tehet tönkre az iskolai zaklatás

Az iskolai zaklatások egyre gyakrabban fajulnak odáig, hogy a szülők önhatalmúlag próbálnak elégtételt venni, ahogy azt egy 2019-es egerbaktai eset is mutatja. Egy apa, miután a lánya azt panaszolta, hogy két iskolatársa bántja, a buszállomáson rátámadt a gyerekekre. Egy 11 éves fiút megrúgott és a nyakánál fogva lánya felé fordítva arra kényszerített, hogy bocsánatot kérjen. Ezután egy 13 éves lányt megütött, és nyilvánosan letérdeltette, hogy elnézést kérjen a lányától. A büntetlen előéletű férfi ellen az Egri Járási Ügyészség vádat emelt, és felfüggesztett szabadságvesztést javasolt.

Jobban oda kell figyelni az iskolai zaklatásra

Hazánkban sajnos egyre gyakrabban fordul elő erőszak az iskolákban. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának tanulmánya szerint a legtöbb esetben vélt vagy valós sérelmek állnak a háttérben, de egyre gyakoribb az indok nélküli jogellenes cselekmény is. Az őszi tanévkezdéskor érdemes megvizsgálni a tanintézményekben elkövetett jogsértő tetteket.

A gyengébbeket célozzák, az interneten sem hagyják abba

Fontos megjegyezni, hogy az iskolai erőszakos esetek többsége nem minősül bűncselekménynek, és ha mégis, a hatóságoknak nem mindig jut tudomásukra. Ennek oka lehet, hogy az intézmény hírnevének védelmében elhallgatják az eseteket.

Az iskolai erőszakhoz kapcsolódó büntetőeljárások száma ezért nem tükrözi a valós esetszámot. Az áldozatok gyakran nem jelzik a bántalmazást a megfélemlítettség vagy szégyenérzet miatt.

A konfliktusokat sokszor az iskolán belüli fegyelmi eljárásokkal rendezik, de az is előfordul, hogy a jogsértéseket nem ismerik fel megfelelően.

A jogsértő cselekmények gyakran a közösségi szabályok megszegéséből fakadnak, amikor a tettesek csoportokhoz vagy idősebbekhez csapódva követik el azokat.

Ezek közé tartozik a gyengébbek kipécézése, bántalmazása és megfélemlítése, valamint a verekedésben való részvétel. Előfordul, hogy az interneten vagy mobiltelefonon keresztül történik zaklatás vagy fenyegetés.

Sérülések is keletkezhetnek testnevelésórán vagy sportfoglalkozásokon, ha a diákok nem tartják be a szabályokat. Gyakran történik, hogy diákok vagy hozzátartozóik verbális vagy fizikai becsületsértést követnek el tanárok, nevelők vagy az iskola személyzete ellen. Sajnos néha a pedagógusok is megszegik a szabályokat, és jogellenesen cselekszenek.