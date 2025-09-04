Halálosan megfenyegette a szolgálatát teljesítő rendőrt az ittas férfi

Egy borsodi településen 2024 januárjában közúti ellenőrzést tartottak a rendőrök, így bukott le az ittas vádlott. A járőrök tájékoztatták a férfit, hogy előállítják, mire ő fenyegetőzni kezdett. Az esetről a Haon.hu is beszámolt.

Az ittas férfi gyilkossággal fenyegetőzött, majd leköpte a szolgálati autót vezető rendőrt

Fotó: police.hu

A vádlottat megbilincselve szállították a rendőrkapitányságra. Később kiderült, hogy az agresszív magatartást nem kizárólag az alkohol hatása váltotta ki. A férfi gyilkos indulatai ugyanis továbbra is intenzívek maradtak.

Az ittas vádlott beszámolt gyilkos szándékáról

Napokkal később felhívta ismerőseit, akiknek részletesen kifejtette emberölési szándékát. Azt állította, hogy tudja, hogyan lehet feltöltött gépkarabélyhoz jutni, amivel a kötelességüket teljesítő rendőrök meggyilkolását tervezete. Arról is beszélt, hogy a bűntett elkövetése után magával is végezni tervez.

Korábban a Miskolci Törvényszék már eljárt az ügyben, a vádlottat három év szabadságvesztésre, és szintén három év közügyektől való eltiltásra ítélte. Az ügyészség súlyosbításért, a vádlott védőügyvédjével együtt felmentésért, vagy enyhítésért fellebbezett.

Hamarosan eldől a sorsa

Szeptember 11-én Debrecenben, nyilvános ülésen döntenek majd a vádlott sorsáról. Bár ebben az esetben szerencsére nincsen szó tragédiáról, történhetett volna az is, amennyiben a vádlott nem esik közúti ellenőrzés alá. Semmilyen esetben sem üljünk volán mögé alkoholos befolyásoltság alatt, még akkor se ha „csak" egy pohárka csúszott le.