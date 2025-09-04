Halálosan megfenyegette a szolgálatát teljesítő rendőrt az ittas férfi

Egy borsodi településen 2024 januárjában közúti ellenőrzést tartottak a rendőrök, így bukott le az ittas vádlott. A járőrök tájékoztatták a férfit, hogy előállítják, mire ő fenyegetőzni kezdett. Az esetről a Haon.hu is beszámolt.
A vádlottat megbilincselve szállították a rendőrkapitányságra. Később kiderült, hogy az agresszív magatartást nem kizárólag az alkohol hatása váltotta ki. A férfi gyilkos indulatai ugyanis továbbra is intenzívek maradtak.
Napokkal később felhívta ismerőseit, akiknek részletesen kifejtette emberölési szándékát. Azt állította, hogy tudja, hogyan lehet feltöltött gépkarabélyhoz jutni, amivel a kötelességüket teljesítő rendőrök meggyilkolását tervezete. Arról is beszélt, hogy a bűntett elkövetése után magával is végezni tervez.
Korábban a Miskolci Törvényszék már eljárt az ügyben, a vádlottat három év szabadságvesztésre, és szintén három év közügyektől való eltiltásra ítélte. Az ügyészség súlyosbításért, a vádlott védőügyvédjével együtt felmentésért, vagy enyhítésért fellebbezett.
Szeptember 11-én Debrecenben, nyilvános ülésen döntenek majd a vádlott sorsáról. Bár ebben az esetben szerencsére nincsen szó tragédiáról, történhetett volna az is, amennyiben a vádlott nem esik közúti ellenőrzés alá. Semmilyen esetben sem üljünk volán mögé alkoholos befolyásoltság alatt, még akkor se ha „csak" egy pohárka csúszott le.