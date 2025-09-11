Perverz: játszótéren kamerázta a gyerekeket egy férfi

Egy révkomáromi édesanya, Lóthy Hlavatý Tünde mesélte el a Kemma.hu-nak, hogy szerda délután egy helyi játszótéren a férjével felfigyeltek egy gyanúsan viselkedő férfira.

Játszótéren kamerázott gyerekeket és szülőket egy férfi A fotó illusztráció: Pexels.com

Először nem akartuk elhinni, hogy amit látunk, az tényleg megtörténik. A férfi biciklin ült, az ölében egy hátizsák volt, és egyszer csak megláttuk, ahogy a napfényben megcsillan egy lencse. Egyértelmű volt, hogy a kamera felénk irányul

– idézte fel a rémisztő emléket az édesanya.

A szülők többször is próbálták megszólítani a férfit, ám ő nem reagált, figyelmét továbbra is az ölében tartott táskájában lévő eszköz kötötte le. Tündéék számára egyértelművé vált, hogy a kamera feléjük irányul. A családot megdöbbentette, hogy a perverz mindössze két méterre tőlük videózik, ami megerősítette a gyanújukat, hogy a férfi nem először tett ilyet.

A család végül rendőrt hívott, mert a kerékpáros tagadta, hogy bármit is csinálna, és nem volt hajlandó megmutatni a táskáját.

A férjem addig nem engedte elbiciklizni, míg ki nem érkeztek az egyenruhások. A rendőrök utasítására elővette a kamerát, és a legfrissebb felvételen mi szerepeltünk. A többi videón szintén gyerekek és szülők voltak láthatók.

A férfi azzal védekezett, hogy csak „tesztelte” a kameráját. A rendőrök a helyszínen töröltették vele a felvételeket, és 30 eurós bírságot szabtak ki rá.

Mit kezd vajon a játszótéren készült felvételekkel?

Az édesanyát leginkább az zavarja, hogy vajon hány felvétel lehet még a férfi tulajdonában, és mire használja őket. A mostani esetben a szülők gyors és határozott fellépése meggátolta ugyan, hogy a férfi zavartalanul folytassa beteges tettét, de a kérdés nyitott: a lebukás a kedvét szegte, vagy legközelebb másutt keresi majd a lehetőséget?

