Veszélyes hulladék lepi el a fertővé vált játszóteret

Múlt hét pénteken sokkoló látvány fogadta a Hatos-telepi Máltai Közösségi Házhoz közeli játszótérre érkezőket: ismeretlenek injekciós tűket szórtak szét a játékok között – írta a Kemma.hu.

A játszótér életveszélyes lett az injekciós tűk miatt, amelyek súlyos fertőzésveszélyt jelentenek

Fotó: Illusztráció / Karnok Csaba (MW archív)

A veszélyes hulladék akár maradandó egészségkárosodást is okozhat. A Hatos-telepi Máltai Közösségi Ház munkatársai közösségimédia-oldalukon arról adtak tájékoztatást, hogy bűncselekménynek minősülhet az ilyen jellegű eszközök közterületen hagyása. Az eset akár súlyos jogi következményeket is vonhat maga után.

Veszélyes a tatabányai játszótéren tartózkodni

A Hatos-telepi Máltai Közösségi Ház bejegyzése nem maradt visszhang nélkül, a felháborodott szülők is hallatták a hangjukat. Kiemelték: a gyermek életét, egészségét kockáztatja, aki az érintett közterületre engedi játszani a gyermekét. Többen rávilágítottak arra is: a játszótér nem rendelkezik megfelelő kerítéssel. Egy édesanya arról is beszámolt, hogy már korábban is áldatlan állapotok voltak a helyszínen.

Többen is utalták rá, hogy a játszóteret felnőtt fiatalok csoportjai használják

A gondok nem új keletűek – derült ki a hozzászólásokból. Több szülő már évek óta kerüli a hírhedt játszóteret, sokan inkább felszállnak a városba induló buszra, hogy biztonságos körülmények között tudják gyermekeiket.

A játszóterek ideális helyzetben az önfeledt játék színterei, azonban számos alvilági figurának jelentenek lehetőséget is. Szeptember 4-én egy miskolci férfit raboltak ki a Győri kapu városrész egyik játszóterén. A sértettet arcon köpték, az iratait és a nála levő százezer forintnyi készpénzt pedig ellopták.