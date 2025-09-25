Milliárdos kábítószerbizniszt számoltak fel, négyen kerültek rács mögé – videó

Újabb kábítószeres hálózat bukott le Magyarországon. Fejér és Baranya vármegyében egyszerre négy helyszínen csaptak le a rendőrök és az akció eredménye önmagáért beszél. Több, mint hat kilogramm amfetamin, fél kilónál is több heroin és kokain, valamint milliókban mérhető készpénz került elő - írta a Duol.hu.

A jelentős mennyiségű kábítószer már nem fog kikerülni az utcára

Fotó: Duol.hu

A nyomozás szerint egy baracsi férfi irányította a bizniszt két dunaújvárosi társával együtt. A bandatagok külföldről szerezték be a kábítószert, majd saját környezetükben értékesítették tovább. A vevők köre folyamatosan bővült, a haszon pedig egyre csak nőtt egészen addig, amíg a hatóságok le nem csaptak rájuk.

A kábítószer csak a jéghegy csúcsa volt

A házkutatások során a rendőrök nemcsak drogot és pénzt, hanem négy gépjárművet és a terjesztéshez használt felszereléseket is lefoglaltak. A számítások szerint e lefoglalt szerek feketepiaci értéke megközelíti a 30 millió forintot.

A rendőrség közleménye szerint a négy férfit, köztük a baracsi párost és a két dunaújvárosi dílert is őrizetbe vették, majd a bíróság már el is rendelte letartóztatásukat. A vád jelentős mértékű kábítószerrel elkövetett kereskedelem, amiért akár hosszú éveket is kaphatnak a rácsok mögött.

A drogdílerkedés az utóbbi időszakban a fiatalokat is elérte, bár egy konkrét eset, amelyet az Origo is megírt nem végződött szerencsésen. A kamaszoknak akkor még egy pisztoly csövével is szembe kellett nézniük.