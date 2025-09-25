Brutális drogfogás: lekapcsolták a román szállítót

A NAV pénzügyőrei éppen az M7-es autópálya mellett végeztek ellenőrzést, amikor megállítottak egy román rendszámú kisbuszt. A kábítószerrel való visszaélés miatt a bűnesetet a rendőrségnek átadták, amelyet büntetőeljárás keretében vizsgálnak – írta meg a Zaol.hu.

A NAV Bevetési Igazgatóságának sajtóreferense kábítószerrel való visszaélésről adott tájékoztatást

Kép forrása: Pexels

Juhászné Prantner Etelka százados beszámolója alapján, a pénzügyőreik ellenőrzést tartottak az M7-es autópályán, amikor kiterelték a forgalomból a román kisbuszt. A sofőr mellett nyolc utas ült a gépjárműben, akik azt mondták, hogy Olaszországba tartanak Romániából. Kiderült a kisbusz átvizsgálása során, hogy különféle csomagok is vannak a raktérben az utasok poggyászai mellett, ezért a járőrök véletlenszerűen átvizsgáltak néhányat.

Tíz vákuumfóliába csomagolt kábítószergyanús anyag bukkant elő a dobozokból

A rendőrség eljárást indított kábítószerrel való visszaélés miatt. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársait a pénzügyőrök értesítették, akik a helyszínen pontos mérlegelést és gyorstesztet is végeztek. A teszt eredménye alapján a gyanús anyagot beazonosították: több mint 4,4 kilogramm marihuánát rejtegetett a román kisbusz. A bűnesetet büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség.

Emellett különös drogfogás történt Székesfehérváron is, ahol lekapcsoltak egy helyi férfit, akinek még az alsóneműje is tele volt pakolva drogokkal.