személygépjármű

Családi ház kertjében landolt autójával a drogos sofőr

Baleset okozott egy férfi Mosonmagyaróváron. Kábítószer hatása alatt állt, úgy vezette járművét.
személygépjárműdrogügyletekdrogMosonmagyaróvárrendőrségbalesetek

Balesetet okozott egy 22 éves férfi Mosonmagyaróváron. Kábítószer hatása alatt vezetett, elveszítette uralmát a gépjármű felett, majd egy családi ház udvarában találta magát. 

Elkapták a kábítószer hatása alatt száguldozó férfit
Fotó: Illusztráció (Police.hu)

Riasztás érkezett a rendőrségre szeptember 9-en este, miszerint egy személygépjármű a sebességhatárt meghaladva száguldozik Mosonmagyaróvár útjain - számolt be az esetről a Bors.hu. A gépjármű egyszer csak átszakította az út menti kerítést, majd egy család ház udvarán állt meg. A fiatal férfi nem sérült meg, azonban a rendőrség figyelmét nem kerülte el furcsa viselkedése. 

Kábítószer okozta a balesetet

A járőr azonnal alkoholszondát alkalmazott nála, ami negatív lett. A rend őrei azonban nem hagyták annyiban, a fiatalembert láthatóan bódult állapota miatt előállították. Később a drogteszt igazolta gyanújukat, ezért a férfit kábítószer-birtoklás vétsége miatt kihallgatták. 

A rendőrkapitányság hangsúlyozta: 

a kábítószer-használat alatti vezetés nemcsak törvénybe ütköző, hanem életveszélyes is. A tudatmódosító szerek lelassítják a reakciókat, elhomályosítják a figyelmet és rontják a helyzetfelismerést, így jelentősen fokozzák a közlekedési balesetek veszélyét. 

A kábítószer-használat nem csupán egyéni döntés, hanem közösségi felelősség kérdése is, ezért a rendőrség kifejezett figyelmet fordít a drogügyletek felkutatására, amelyről az Origo.hu korábbi cikkében olvashat többet.

 

