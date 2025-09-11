Családi ház kertjében landolt autójával a drogos sofőr

Balesetet okozott egy 22 éves férfi Mosonmagyaróváron. Kábítószer hatása alatt vezetett, elveszítette uralmát a gépjármű felett, majd egy családi ház udvarában találta magát.

Elkapták a kábítószer hatása alatt száguldozó férfit

Fotó: Illusztráció (Police.hu)

Riasztás érkezett a rendőrségre szeptember 9-en este, miszerint egy személygépjármű a sebességhatárt meghaladva száguldozik Mosonmagyaróvár útjain - számolt be az esetről a Bors.hu. A gépjármű egyszer csak átszakította az út menti kerítést, majd egy család ház udvarán állt meg. A fiatal férfi nem sérült meg, azonban a rendőrség figyelmét nem kerülte el furcsa viselkedése.

Kábítószer okozta a balesetet

A járőr azonnal alkoholszondát alkalmazott nála, ami negatív lett. A rend őrei azonban nem hagyták annyiban, a fiatalembert láthatóan bódult állapota miatt előállították. Később a drogteszt igazolta gyanújukat, ezért a férfit kábítószer-birtoklás vétsége miatt kihallgatták.

A rendőrkapitányság hangsúlyozta:

a kábítószer-használat alatti vezetés nemcsak törvénybe ütköző, hanem életveszélyes is. A tudatmódosító szerek lelassítják a reakciókat, elhomályosítják a figyelmet és rontják a helyzetfelismerést, így jelentősen fokozzák a közlekedési balesetek veszélyét.

A kábítószer-használat nem csupán egyéni döntés, hanem közösségi felelősség kérdése is, ezért a rendőrség kifejezett figyelmet fordít a drogügyletek felkutatására, amelyről az Origo.hu korábbi cikkében olvashat többet.