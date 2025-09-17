Döbbenetes bejelentést tett egy kajakos: „Mini Coopert sodor magával a folyó”

Kedden a tűzoltók egy autót emeltek ki a Sebes-Körösből, Komádi közelében - adta hírül a Haon.hu, amely további képeket is közzétett az esetről. A hatóságok azután érkeztek a helyszínre, hogy negyed kettő körül bejelentést tett kajakos a katasztrófavédelemhez: egy fehér autó úszik a vízen, benne a sofőrrel. A komádi önkormányzati és a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre.

Egy autót emeltek ki a tűzoltók a Sebes-Körösből, a sofőr a bejelentést tevő kajakosnak köszönheti az életét. A képen Lukács Péter mentőbúvár látható

Fotó: Tóth Imre / haon.hu

Életet mentett a kajakos

A bejelentést tevő férfi valószínűleg megmentette a sofőr életét, akit a tűzoltók emeltek ki a járműből és adtak át a mentőszolgálatnak. A nőt súlyos sérülésekkel vitték kórházba.

Ezt követően kezdődhetett meg a jármű kiemelése, amit a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat irányított. A Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület is kiérkezett, Lukács Péter egyesületi elnök is segédkezett az autó kiemelésében. A helyszíni fotókon az látszik, hogy a jármű nem merült el teljesen.

