Teljes a káosz, egy brutális kamionbaleset miatt áll a sztráda

Súlyos baleset bénította meg hétfő délután az M5-ös autópályát. A 147-es kilométernél, Budapest irányába két kamion ütközött össze olyan erővel, hogy azonnal le kellett zárni az érintett szakaszt. A helyszínre a szegedi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik percek alatt megkezdték a mentést - adta hírül a Baon.hu.

A két kamion karambolja után a szegedi tűzoltók urai voltak a helyzetnek - Fotó: MW/Illusztráció

Az ütközés következményei hamar érezhetővé váltak, ugyanis a 146-os kilométernél már csak a leállósáv maradt járható, így az autósok hosszú órákra beszorultak a négy kilométeres torlódásba. Sokaknak leállt a motorjuk a hőségben, mások ideiglenesen telefonáltak, hogy lekésik a munkát vagy a találkozót, egyszóval a sztrádán teljes volt a káosz.

Hogyan történhet ilyen kamionbaleset?

A kamionok a közúti szereplők legveszélyesebb szereplői közé tartoznak. Hatalmas méretük és súlyuk miatt egy kisebb figyelmetlenség is óriási következményekkel járhat. A leggyakoribb okok közé tartozik a fáradtság vagy a nem megfelelő távolság megtartása. Egy több tíz tonnás monstrum megállítása jóval több időt igényel, mint egy személyautóé,

ha pedig a sofőr túl későn észleli a forgalmi torlódást, szinte elkerülhetetlen az ütközés.

Az ilyen balesetek pedig elkerülhetők lennének néhány egyszerű szabály betartásával, mint a sofőr pihenőidejének valamint a követési távolság megtartása. Az autópályákon még az a technológia is segíthet, amely figyelmeztet az ütközésmegelőzésre és a sávelhagyásra.

Az M5-ön történt karambol szerencsére nem követelt emberéletet, de a hatalmas torlódás jól mutatja, hogy mennyire sebezhető a közlekedési rendszer egyetlen baleset miatt. Elég egy pillanatnyi figyelmetlenség és az máris több ezer ember napját teheti pokollá.