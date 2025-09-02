Hírlevél

Rendkívüli

Mutatjuk, hol találták meg a miskei kislány rongyokba csavart holttestét

Hatalmas lángok az M7-esen, megint áll az egész sztráda

Ismét beállt a forgalom az M7-es autópályán. Hatalmas lángokkal, teljes terjedelmében ég a kamion, riasztották tűzoltókat. Brutális torlódásra lehet számítani.
Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Polgárdi közelében, a 79. és a 80. kilométer között hatalmas lángok csaptak fel, ami sokkolta az arra közlekedőket. A Bors számolt be a kamiont ért haváriáról.

kamion
Lángol egy kamion az M7-esen, rohantak a tűzoltók Fotó: Illusztráció/MW

Eddig ismeretlen okok miatt kigyulladt egy kamion. A székesfehérvári hivatásos és a polgárdi önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre. Az autópálya érintett szakaszát a mentés idejére a teljes terjedelmében lezárták – közölte a katasztrófavédelem.

Brutális kamionbaleset az M5-ön is

Hétfő délután rémálommá volt a közlekedés az M5-ös autópályán. Két kamion csapódott egymásba a 147-es kilométernél, a főváros felé vezető oldalon. A karambol miatt hatalmas dugó alakult ki, az autósok órákig araszoltak a forró aszfalton. A baleset részleteiről az Origo.hu-ra kattintva tájékozódhatnak!

 

