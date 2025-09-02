Hatalmas lángok az M7-esen, megint áll az egész sztráda

Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Polgárdi közelében, a 79. és a 80. kilométer között hatalmas lángok csaptak fel, ami sokkolta az arra közlekedőket. A Bors számolt be a kamiont ért haváriáról.

Lángol egy kamion az M7-esen, rohantak a tűzoltók Fotó: Illusztráció/MW

Eddig ismeretlen okok miatt kigyulladt egy kamion. A székesfehérvári hivatásos és a polgárdi önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre. Az autópálya érintett szakaszát a mentés idejére a teljes terjedelmében lezárták – közölte a katasztrófavédelem.

