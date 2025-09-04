Káosz a 74-es főúton! Egymás után két kamionbaleset Zalában

A magyarszentmiklósi esettel kapcsolatban a rendőrség arról tájékoztatta a Zaol.hu-t, hogy a balesetet szenvedett kamion sofőrje egy horvát férfi volt, aki valószínűleg elaludhatott vezetés közben. A kamionbaleset során a jármű lesodródott az úttestről és az árokba fordult. Az utánfutó megcsavarodva az úttestre lógott és elfoglalta mindkét sávot. A balesetben szerencsére senki nem sérült meg.

Fotó: Tóth Imre / Haon.hu

Az elsőtől 150 méterre is történt egy kamionbaleset

Valószínűleg a fentebb említett esettel egy időben, de attól teljesen függetlenül történt még egy baleset, amelyben szintén egy kamion volt az egyik főszereplő - írta meg a Zaol.hu. Itt egy Nagykanizsa felé közlekedő áruszállító kamion hátuljába ütközött egy Ford típusú személygépkocsi. Az autót egy 18 éves fiatal vezette, aki feltehetően nem tartott megfelelő követési távolságot, emiatt csapódott a kamionba. A balesetben nem sérült meg senki, de anyagi kár keletkezett.

Soha ne üljünk fáradtan a volán mögé. Ezúttal szerencsére nem követelt áldozatokat a baleset, azonban számos hasonló eset kegyetlen tragédiába torkollott. Tavaly az M3-ason egy négygyermekes apa hunyt el az anyósülésen, amikor az autósofőr elaludt, és fékezés nélkül nekiütközött egy kamionnak.