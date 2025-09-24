Lángolt a 4-es főút – helyszíni képek

Kedden este két jármű kapott lángra egy ütközést követően a 4-es főúton, Fegyvernek és Kenderes között. A karambol során a ruhaneműket és háztartási cikkeket szállító teherautó szinte azonnal kigyulladt, miután a személyautóval ütközött - írta a Szoljon.hu. A portál több helyszínen készült képet is közzétett a balesetről.

A karambolban a teherautó az árukészletével együtt elégett

Fotó: Dorka Isván tűzoltóhanagy/Szoljon.hu

Lángolt a 4-es főút a karambol nyomán

A lángok olyan gyorsan terjedtek, hogy rövid idő elteltével a személyautót is beborították és az úton kifolyt üzemanyag is meggyuladt. A teherautó teljesen kiégett. A tüzet a kivonuló a szolnoki hivatásos, valamint a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók víz- és habsugárral tudták megfékezni.

