baleset

Lángolt a 4-es főút – helyszíni képek

Egy teherautó személyautóval ütközött szeptember 23-án éjszaka, a 4-es főúton. A karambol következtében a tehergépjármű kigyulladt, és a lángok átterjedtek a személyautóra is.
balesetvízsugárteherautótűzkarambolkigyulladtárukészlettűzoltókkiégettszemélygépkocsi

Kedden este két jármű kapott lángra egy ütközést követően a 4-es főúton, Fegyvernek és Kenderes között. A karambol során a ruhaneműket és háztartási cikkeket szállító teherautó szinte azonnal kigyulladt, miután a személyautóval ütközött - írta a Szoljon.hu. A portál több helyszínen készült képet is közzétett a balesetről.

karambol
A karambolban a teherautó az árukészletével együtt elégett
Fotó: Dorka Isván tűzoltóhanagy/Szoljon.hu

Lángolt a 4-es főút a karambol nyomán

A lángok olyan gyorsan terjedtek, hogy rövid idő elteltével a személyautót is beborították és az úton kifolyt üzemanyag is meggyuladt. A teherautó teljesen kiégett. A tüzet a kivonuló a szolnoki hivatásos, valamint a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók víz- és habsugárral tudták megfékezni. 

A 4-es főúton augusztusban is történt egy súlyos baleset, akkor egy motoros ütközött a személyautóval. További részletek az Origo.hu korábbi cikkében.

 

